Pracodawca już nie wyśle Ci PIT-u? Ministerstwo Finansów szykuje duże zmiany.

oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:14

Zgodnie z nowym projektem ustawy, który ukazał się w poniedziałek, firmy zostaną zwolnione z obowiązku dostarczania pracownikom formularzy PIT-11 oraz innych deklaracji imiennych. Dokumenty te będą dostępne dla podatników bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

W poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

„Projekt ustawy zmienia zasady przekazywania imiennych informacji PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R, IFT-2 i IFT-2R podatnikom” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. „Nowelizacja zakłada zniesienie obowiązku przekazywania, z mocy prawa, imiennych informacji podatnikom w każdym przypadku, gdy informacje te są przekazywane do urzędu skarbowego” – czytamy.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że po wejściu w życie projektowanych przepisów podatnik otrzyma imienne informacje PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1R lub IFT-2R wyłącznie na złożony przez siebie wniosek. Informacje te, niezależnie od terminu złożenia wniosku, będą przekazywane jedynie po zakończeniu roku, a w trakcie roku podatnik będzie mógł otrzymać jedynie imienne informacje IFT-1 i IFT-2.

Projektowana ustawa wchodzi w życie od 1 stycznia 2027 r. (PAP)

Źródło: PAP

