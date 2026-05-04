Rozliczenie samotnego rodzica. Można skorzystać po terminie złożenia PIT?

Preferencyjne rozliczenie samotnego rodzica: kto spełnia warunki

Podatnik może się rozliczyć w preferencyjny sposób, jeżeli jest rodzicem lub opiekunem prawnym samotnie wychowującym dziecko (dzieci), będącym:

- panną albo kawalerem,

- wdową albo wdowcem,

- rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów,

- osobą w związku małżeńskim, a współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Należy pamiętać, że wspólnego rozliczenia nie wyklucza sytuacja, w której zarówno matka, jak i ojciec uczestniczą w wychowywaniu dziecka. Warunkiem jest jednak to, że zaangażowanie jednego z nich jest większe. Wyjaśnił to wiceminister finansów Jarosław Neneman w odpowiedzi z 4 lipca 2024 r. na interpelację poselską nr 3569. Wskazał wówczas, że w takiej sytuacji ten rodzic, który w większym stopniu zajmuje się córką lub synem, jest uznawany za rodzica samotnie wychowującego dziecko. To natomiast uprawnia go do zastosowania preferencyjnego rozliczenia (wspólnie z dzieckiem). Wiceminister stwierdził, że takiej ulgi nie można natomiast zastosować, jeżeli rozwiedzeni rodzice są zaangażowani w równym stopniu w proces wychowawczy. Pisaliśmy o tym szczegółowo w artykule „Kiedy rodzic samotnie wychowuje dziecko. MF wyjaśnia”.

Przy tym warto pamiętać, że aby skorzystać z preferencji, samotnym rodzicem nie trzeba być przez cały rok.

Korekta zeznania po upływie terminu na jego złożenie

Jeżeli rodzic spełnia te warunki, ale nie skorzystał z preferencyjnego rozliczenia za 2025 r., to nadal może to zrobić, mimo że 30 kwietnia 2026 r. minął termin rozliczeń. Chociaż przez wiele lat przepisy nie pozwalały na taką korektę (zabraniał tego wówczas art. 6 ust. 10 ustawy o PIT), obecnie jest to możliwe (przepis został uchylony wiele lat temu). Potwierdza to np. interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 kwietnia 2026 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.44.2026.2.ST).

Mężczyzna, który o nią wystąpił, tłumaczył, że spełnia warunki do zastosowania ulgi. Chociaż z matką dziecka wychowują je naprzemiennie, to on nie pobiera świadczenia 800 + (otrzymuje je tylko matka). Zapytał, czy ma prawo dokonać korekt zeznań podatkowych za lata 2022, 2023 i 2024, aby skorzystać z preferencji.

Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że prawo do korekty deklaracji (zeznania) istnieje tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie podatkowe, czyli pięć lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 par. 1 ordynacji podatkowej). W świetle przepisów obowiązującego prawa mężczyzna może złożyć korekty zeznań podatkowych za lata 2022-2024 w celu skorzystania z preferencyjnej formy rozliczenia dla osoby samotnie wychowującej dziecko – potwierdził organ.