10 pytań, które powinien zadać sobie każdy zarząd przed wprowadzeniem sztucznej inteligencji

04. Czy w zarządzie lub na poziomie C-suite ktoś formalnie odpowiada za AI governance?

AI Act nakłada na organizacje obowiązki nadzoru i kompetencji, które w praktyce wymagają przypisania ról i odpowiedzialności. Brak takiego przypisania stanowi słabość governance, którą organy nadzoru mogą uwzględniać przy ocenie zgodności.