10 pytań, które powinien zadać sobie każdy zarząd przed wprowadzeniem sztucznej inteligencji

Czy wiesz jakie narzędzia AI są stosowane w Twojej firmie? Czy oceniłeś ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem? Kto odpowiada za AI governance? Poniższa Lista Kontrolna pozwala szybko zweryfikować czy organizacja jest przygotowana na stosowanie systemów AI i jakie wymagania wiążą się z wdrażaniem takich rozwiązań na potrzeby działalności przedsiębiorstwa, w tym również te wynikające z AI Act.
Lista kontrolna dla zarządu
Przeanalizuj pytania, na które możesz odpowiedzieć twierdząco. Każde „nie” lub „w trakcie” to obszar wymagający podjęcia działań regulacyjnych przed wdrożeniem lub kontynuacją używania systemów AI w organizacji.
Pytanie
Tak
Nie / w trakcie
01. Czy wiem, jakie systemy AI są używane lub planowane w mojej organizacji?
Dotyczy zarówno rozwiązań własnych, jak i narzędzi SaaS z komponentem AI (Copilot, ChatGPT Enterprise, narzędzia rekrutacyjne, chatboty obsługi klienta, systemy scoringowe).
□
□
02. Czy wykluczyliśmy stosowanie zakazanych praktyk AI oraz oceniliśmy, które z używanych systemów AI są systemami wysokiego ryzyka?
AI Act bezwzględnie zakazuje wybranych praktyk (m.in. social scoring, rozpoznawanie emocji w pracy i edukacji, biometryczna kategoryzacja danych wrażliwych, nieukierunkowane pozyskiwanie wizerunków z internetu). Z kolei systemy wysokiego ryzyka (m.in. HR, scoring kredytowy, biometria, dostęp do usług kluczowych) mogą wymagać oceny zgodności przed wdrożeniem lub dalszym stosowaniem.
□
□
03. Czy organizacja wie, czy jest dostawcą, operatorem, czy stosującym AI w rozumieniu AI Act?
Rola determinuje zakres obowiązków. Błędna kwalifikacja oznacza błędnie zidentyfikowane obowiązki compliance i realną ekspozycję na kary (do 35 mln euro lub 7 proc. obrotu).
□
□
04. Czy w zarządzie lub na poziomie C-suite ktoś formalnie odpowiada za AI governance?
AI Act nakłada na organizacje obowiązki nadzoru i kompetencji, które w praktyce wymagają przypisania ról i odpowiedzialności. Brak takiego przypisania stanowi słabość governance, którą organy nadzoru mogą uwzględniać przy ocenie zgodności.
□
□
05. Czy zapewniamy pracownikom odpowiedni poziom kompetencji w zakresie AI (AI literacy)?
AI Act zobowiązuje dostawców i podmioty stosujące AI do zapewnienia odpowiedniego poziomu kompetencji AI u osób zajmujących się obsługą i użytkowaniem systemów. Wymaga to szkoleń dostosowanych do roli, wiedzy technicznej i kontekstu wykorzystania AI.
□
□
06. Czy pracownicy i klienci są informowani o interakcji z AI i przetwarzaniu ich danych w tym kontekście?
AI Act nakłada obowiązek transparentności (systemy generatywne, deepfake, chatboty). RODO wymaga zaktualizowanych klauzul informacyjnych. Brak informacji = podwójne ryzyko regulacyjne.
□
□
07. Czy wdrożono zasady korzystania z AI przez pracowników?
Pracownik wpisujący dane klientów do publicznego LLM naraża organizację na naruszenie RODO i tajemnic przedsiębiorstwa oraz odpowiedzialność kontraktową wobec klientów.
□
□
08. Czy oceniono ryzyka cyberbezpieczeństwa specyficzne dla AI (prompt injection, data poisoning, model inversion)?
AI wprowadza nowe wektory ataku nieobecne w standardowych analizach ryzyka. Brak uwzględnienia AI w ocenie ryzyka ICT może być zakwestionowany przez organ nadzoru.
□
□
09. Czy umowy z dostawcami AI zawierają klauzule wymagane przez AI Act i RODO?
Standardowe ToS dostawców często nie spełniają wymogów umowy powierzenia z art. 28 RODO ani obowiązków operatora według AI Act. Akceptacja bez negocjacji = ryzyko po stronie zamawiającego.
□
□
10. Czy organizacja jest gotowa wykazać zgodność z AI Act w razie kontroli lub incydentu?
Audyty, logi decyzji AI, dokumentacja techniczna systemów wysokiego ryzyka – to warunki konieczne do osiągnięcia compliance. Brak dokumentacji = brak możliwości obrony.
□
□
Lista do pobrania w pdf:
Lista kontrolna AI
Masz obszary bez odpowiedzi TAK?
Zapisz się na cykl bezpłatnych webinariów: AI Act i AI Governance w praktyce
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu