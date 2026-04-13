Cena sanatorium NFZ od 1 maja 2026 ostro w górę. Za turnus zapłacisz nawet kilkaset złotych więcej

Ceny pobytu w sanatoriach idą w górę - od maja zapłacisz nawet ponad 230 zł za turnus
Justyna Klupa
wczoraj, 21:01

Planujesz wyjazd do uzdrowiska w nadchodzącym sezonie? Mamy ważne informacje dla wszystkich kuracjuszy – od 1 maja 2026 roku wchodzi w życie nowy cennik opłat w sanatoriach NFZ. Za pobyt w pokoju jednoosobowym zapłacimy nawet kilkaset zł więcej niż zimą. Sprawdź, ile kosztuje doba w sanatorium po podwyżkach i kto jest zwolniony z dodatkowych opłat za leczenie uzdrowiskowe.

Leczenie uzdrowiskowe: popularność sanatoriów nie słabnie. Dlaczego warto?

Leczenie uzdrowiskowe wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Polaków. Sanatoria przyciągają pacjentów nie tylko możliwością poprawy zdrowia, ale też kompleksowym podejściem do rehabilitacji – łącząc zabiegi, aktywność fizyczną i odpoczynek w sprzyjającym klimacie. Dla wielu osób to szansa na realną poprawę kondycji przy schorzeniach przewlekłych, takich jak np. problemy z układem krążenia, oddechowym czy choroby narządu ruchu. Dodatkowym atutem leczenia uzdrowiskowego jest dostęp do specjalistycznych terapii finansowanych przez NFZ, które prywatnie często wiązałyby się ze znacznie wyższymi kosztami.

Jakie zabiegi oferują sanatoria w 2026 roku? [LISTA]

Oferta uzdrowisk jest szeroka i dostosowana do potrzeb pacjentów. W ramach skierowania można skorzystać m.in. z:

  1. kąpieli leczniczych: solankowych, borowinowych i siarczkowych,
  2. kuracji pitnych,
  3. inhalacji i kuracji pitnych,
  4. elektroterapii,
  5. masaży wodnych i natrysków,
  6. ultradźwięków,
  7. kinezyterapii,
  8. łaźni parowych,
  9. krioterapii i magnetoterapii,
  10. masażu leczniczego i gimnastyki.
Nadciąga wzrost cen w sanatoriach od maja 2026: Skąd podwyżki?

Choć wyjazd do uzdrowiska nadal ma wiele zalet zdrowotnych, dla części pacjentów ograniczeniem są koszty takiego pobytu. Właśnie kwestie finansowe stają się dziś jednym z kluczowych czynników przy planowaniu leczenia uzdrowiskowego. Tymczasem od 1 maja 2026 ceny w sanatoriach idą w górę. Wynika to z przepisów. Zgodnie z nimi opłaty w uzdrowiskach aktualizowane są dwa razy w roku – na początku maja oraz października. Jak to wygląda w praktyce?

  1. Sezon letni (droższy): Trwa od 1 maja do 30 września.
  2. Sezon zimowy (tańszy): Trwa od 1 października do 30 kwietnia.

Wraz z wejściem w sezon letni ceny w sanatoriach rosną, a leczenie uzdrowiskowe cieszy się większym zainteresowaniem. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) co prawda nadal finansuje zabiegi, jednak koszty pobytu – w tym noclegi i wyżywienie – pozostają po stronie pacjenta, a te niestety idą w górę.

Ile zapłacimy za dzień w sanatorium od 1 maja 2026 roku?

Najbardziej zauważalne podwyżki dotyczą pokoi o wyższym standardzie. Przykładowo:

  1. pokój jednoosobowy z łazienką: ok. 40,90 zł za dobę (wcześniej 32,60 zł),
  2. pokój wieloosobowy typu studio: ok. 13,60 zł za dobę (wcześniej 11,90 zł),
  3. pokój wieloosobowy bez pełnego węzła sanitarnego: ok. 11,90 zł za dobę (wcześniej 10,60 zł).

Choć dzienna różnica może wydawać się niewielka, w skali całego pobytu robi dużą różnicę. Ile wyniesie?

Wzrost cen pobytu w sanatorium: Nawet 232 zł więcej za turnus

Standardowy pobyt uzdrowiskowy trwa 21 lub 28 dni. W przypadku najdroższej opcji pobytu w sanatorium – pokoju jednoosobowego z łazienką – oznacza to następujące koszty:

  1. 21 dni: ok. 858,90 zł,
  2. 28 dni: ok. 1145,20 zł.

W praktyce oznacza to wyraźny wzrost kosztów dla kuracjuszy planujących dłuższy pobyt. W porównaniu do poprzedniego sezonu może być wyższy o ponad 230 zł.

Cennik sanatoriów NFZ od 1 maja 2026

W zależności od standardu zakwaterowania, ceny za 21-dniowy turnus wyniosą:

  • od 249,90 zł (pokój wieloosobowy),
  • do 858,90 zł (pokój jednoosobowy z łazienką).

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowy cennik.

  1. Pokój jednoosobowy: do 858,90 zł.
  2. Pokój typu studio: ok. 785,40 zł.
  3. Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła: ok. 697,20 zł.
  4. Pokój dwuosobowy: od 409,50 zł do 573,30 zł za osobę.
  5. Pokój wieloosobowy: od 249,90 zł do 295,68 zł.

Najtańszą opcją pozostaje współdzielenie pokoju. Im niższy standard i większa liczba osób, tym niższy koszt pobytu.

Kto nie zapłaci za sanatorium w 2026 roku?

Nie wszyscy kuracjusze ponoszą opłaty. Z bezpłatnego pobytu w sanatorium mogą skorzystać:

  1. dzieci i młodzież do 18. roku życia,
  2. osoby uczące się do 26. roku życia,
  3. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (w określonych przypadkach).
Pozostali pacjenci płacą za pobyt, ale mają zagwarantowane bezpłatne zabiegi w ramach leczenia uzdrowiskowego. Są one bowiem gwarantowane przez NFZ.

Źródło

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
  2. www.nfz-warszawa.pl
  3. www.wp.pl
  4. www.rynekzdrowia.pl
