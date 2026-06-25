Federacja Przedsiębiorców Polskich rozmawia z Bankiem Światowym o odporności wodnej i finansowaniu inwestycji przyszłości.

Niedawno, podczas Blue Deal Congress, Federacja zaprezentowała również nowe strategie wodne dla rolnictwa i przemysłu, odpowiadając na rosnące ryzyko niedoborów wody, presję regulacyjną oraz konieczność przebudowy modeli zarządzania zasobami wodnymi w gospodarce.

Podczas wizyty w Waszyngtonie Magdalena Rzeczkowska - Wiceprzewodnicząca Federacji Przedsiębiorców Polskich, spotkała się z ekspertami Grupy Banku Światowego i Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC): Yogitą Upadya Mumssen, Sarah Nedolast, Claire Chase, Danym Vardim, Patricią Lopez oraz Jasonem Zhengrongiem Lu.

Rozmowy poświęcone były działaniom FPP w obszarze odporności i polityki wodnej, a także wyzwaniom związanym z rosnącą presją na zasoby wodne oraz potrzebą rozwoju nowych mechanizmów finansowania inwestycji. Magdalena Rzeczkowska przedstawiła aktywność Federacji na poziomie europejskim, w tym współpracę z organizacją WaterEurope oraz prace grupy eksperckiej Water & Finance, której przewodzi. Celem grupy jest rozwój nowoczesnych instrumentów finansowych wspierających inwestycje zwiększające bezpieczeństwo wodne.

Jednym z kluczowych tematów rozmów była opracowana przez Federację Strategia Wodna dla Polskiego Przemysłu - dokument stanowiący wkład polskiego biznesu w realizację Europejskiej Strategii Odporności Wodnej. Strategia wskazuje najważniejsze wyzwania i działania niezbędne do budowy odpornej wodnie gospodarki, obejmujące m.in. zarządzanie zasobami wodnymi, rozwój danych i monitoringu, finansowanie inwestycji, poprawę efektywności wykorzystania wody oraz jej ponowne użycie.

W związku z pogłębiającymi się skutkami zmian klimatu, coraz częściej obserwowanymi okresami suszy oraz rosnącą konkurencją o zasoby wodne między sektorem komunalnym, rolnictwem i przemysłem, rozmowy koncentrowały się na konieczności wypracowania nowych modeli finansowania i zarządzania wodą jako strategicznym zasobem gospodarczym.

Przedstawicielka FPP omówiła finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych w Polsce. Wśród nich znalazł się projekt ZK Paprotnia, wzmacniający bezpieczeństwo wodne gmin poprzez rozwój nowych technologii opartych na wykorzystaniu tzw. „wody pierwotnej” oraz zwiększanie odporności nasuszę.

Omówiono również projekt ORLEN Blue Bridge, wykorzystujący oczyszczone ścieki komunalne jako źródło wody procesowej dla przemysłu, co pozwala ograniczyć pobór wody z Wisły i rozwijać model gospodarki o obiegu zamkniętym. Kolejnym przykładem była Koalicja Dbamy o Wodę – partnerstwo samorządów, przedsiębiorstw i organizacji społecznych działających na rzecz poprawy retencji, bezpieczeństwa wodnego i odporności hydrologicznej regionu Żywiecczyzny.

Rozmowy dotyczyły możliwości dalszej współpracy pomiędzy Federacją Przedsiębiorców Polskich a Grupą Banku Światowego, w tym potencjalnego wsparcia eksperckiego i technicznego przy ocenie strategii, wymianie międzynarodowych doświadczeń oraz rozwijaniu projektów wzmacniających odporność wodną w Polsce i Europie.

„Bezpieczeństwo wodne staje się jednym z najważniejszych wyzwań gospodarczych XXI wieku. Potrzebujemy nie tylko ambitnych strategii, ale także skutecznych mechanizmów finansowania, które pozwolą przełożyć cele na konkretne inwestycje. Dlatego tak istotny jest dialog z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i ekspertami Banku Światowego” - podkreśla Magdalena Rzeczkowska, Pierwsza Wiceprzewodnicząca Federacji Przedsiębiorców Polskich ds. europejskich, Dyrektor Biura FPP w Brukseli.