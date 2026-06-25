Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy. Julia Swyrydenko zdradziła, jakie jej kraj ma oczekiwania

Głównym tematem odbywającej się w Gdańsku dwudniowej Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (Ukraine Recovery Conference – URC 2026) będzie międzynarodowa pomoc gospodarcza i obronna dla Kijowa.

- W ciągu kolejnych dwóch dni tej konferencji my oczekujemy podpisania ponad 160 umów wartych 100 mln euro - oświadczyła premier Ukrainy podczas inauguracji wydarzenia. Wskazała, że będą one miały wpływ na wiele wymiarów - rozwoju regionalnego, biznesowego, a także obronnego.

Swyrydenko podkreśliła, że zagrożenie dla naszego kontynentu jest egzystencjonalne. - Jak mówią nasi wojskowi, albo się zmienisz, albo zginiesz, i takie jest nasze podejście do tej pełnoskalowej wojny i to jest nasza supermoc. Ukraina zmienia obronność, energetykę, odbudowę w całej Europie - mówiła.

Swyrydenko podziękowała europejskim partnerom za wsparcie w postaci 90 mld euro. - Mamy świetne wiadomości, pierwsze wydatki zostaną dzisiaj ogłoszone i te wydatki pomogą wzmocnić nam nasza obronę, utrzymać stabilność makroekonomiczną jak również odbudować system energtyczny przed nowym sezonem grzewczym - powiedziała.

Podczas czwartkowej inauguracji Konferencji szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła, że do Ukrainy trafi tego dnia pierwsza płatność na kwotę 3,2 mld euro z unijnej pożyczki UE opiewającej na 90 mld euro.