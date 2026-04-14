Gigantyczna kara dla XTB. KNF ujawnia kulisy decyzji

Jednym z kluczowych zarzutów wskazanych przez Komisja Nadzoru Finansowego jest niewystarczająca ocena wiedzy i doświadczenia klientów korzystających z usług maklerskich. Według regulatora spółka nie sprawdzała w sposób należyty, czy osoby zainteresowane inwestowaniem rozumieją specyfikę i ryzyka związane z instrumentami finansowymi.

To szczególnie istotne w przypadku kontraktów CFD, które należą do najbardziej ryzykownych produktów dostępnych dla inwestorów indywidualnych. Dane nadzorcze wskazują, że od 70 do 80 proc. uczestników rynku Forex ponosi straty w dłuższym okresie. Brak odpowiedniej selekcji klientów może prowadzić do sytuacji, w której osoby niedoświadczone angażują się w skomplikowane operacje finansowe bez pełnej świadomości potencjalnych konsekwencji.

Wprowadzające w błąd informacje i komunikacja z klientami

Kolejnym obszarem zastrzeżeń były praktyki informacyjne. KNF uznała, że część przekazywanych przez brokera komunikatów mogła być nierzetelna lub nieprecyzyjna, co mogło wpływać na decyzje inwestycyjne klientów.

W ocenie nadzoru szczególne znaczenie ma transparentność informacji w sektorze usług inwestycyjnych. Każde odstępstwo od standardów rzetelności może skutkować błędną oceną ryzyka przez inwestora, a w konsekwencji stratami finansowymi. W ostatnich latach europejscy regulatorzy, w tym instytucje nadzorcze działające w ramach ESMA, wielokrotnie podkreślali konieczność jasnego komunikowania ryzyk związanych z CFD i handlem lewarowanym.

Lista HOT i konflikt interesów w działalności XTB

Istotnym elementem decyzji KNF jest również sposób funkcjonowania tzw. listy HOT – zestawienia instrumentów cieszących się największym zainteresowaniem klientów. Regulator wskazał, że spółka nie określiła w sposób wystarczający mechanizmów jej tworzenia ani potencjalnych konfliktów interesów.

Zastrzeżenia dotyczyły m.in. możliwości promowania instrumentów generujących wyższe spready, co bezpośrednio przekłada się na przychody brokera. W opinii KNF polityka spółki nie pozwalała klientom na identyfikację sytuacji, w których interes firmy może pozostawać w sprzeczności z interesem inwestora.

Brak jasno zdefiniowanej grupy docelowej dla oferowanych produktów dodatkowo pogłębiał problem. Firmy inwestycyjne zobowiązane są do precyzyjnego określania, do jakiego typu klienta kierują swoje usługi, co ma ograniczać sprzedaż skomplikowanych instrumentów osobom bez odpowiedniego przygotowania.

Rynek CFD pod rosnącą presją regulatorów

Decyzja KNF wpisuje się w szerszy trend zaostrzania nadzoru nad rynkiem kontraktów CFD. W ostatnich latach wprowadzono liczne ograniczenia dotyczące m.in. poziomu dźwigni finansowej, obowiązkowych ostrzeżeń o ryzyku oraz zasad marketingu.

Kontrakty CFD umożliwiają spekulację na zmianach cen aktywów bez ich fizycznego posiadania, jednak wysoka dźwignia finansowa sprawia, że nawet niewielkie wahania rynku mogą prowadzić do znacznych strat. Z tego powodu regulatorzy w całej Europie konsekwentnie zwiększają wymagania wobec brokerów, szczególnie w zakresie ochrony inwestorów detalicznych.

Stanowisko spółki XTB i możliwe dalsze kroki

Spółka XTB poinformowała, że decyzja nadzoru nie ma charakteru ostatecznego i jest obecnie analizowana pod kątem ewentualnych działań prawnych. Firma podkreśliła, że nie nadano jej rygoru natychmiastowej wykonalności, co oznacza brak obowiązku zapłaty kary do momentu zakończenia procedury odwoławczej.

Jednocześnie spółka wskazała, że wprowadziła już zmiany w procesie rejestracji klientów oraz mechanizmach onboardingu, dostosowując je do oczekiwań regulatora. Korekty miały objąć m.in. sposób weryfikacji wiedzy inwestorów oraz zakres przekazywanych informacji.

XTB pozostaje jednym z największych brokerów działających na europejskim rynku, oferując inwestowanie w akcje, fundusze ETF oraz handel kontraktami CFD na waluty, indeksy, surowce i kryptowaluty. Decyzja KNF może jednak wpłynąć na postrzeganie spółki przez inwestorów oraz na dalsze działania nadzorcze wobec całej branży.