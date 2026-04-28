Trump analizuje ofertę Iranu. Biały Dom szykuje kontrpropozycje

Przełom czy gra na zwłokę? Trump rozmawiał o pokoju z Iranem
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 07:28

Prezydent USA Donald Trump i jego zespół ds. bezpieczeństwa narodowego są sceptyczni wobec irańskiej propozycji dotyczącej zakończenia wojny, zakładającej otwarcie cieśniny Ormuz i odłożenie w czasie rozmów o programie nuklearnym – napisał „Wall Street Journal”, powołując się na źródła we władzach USA.

Trump rozmawiał z doradcami o irańskiej ofercie w poniedziałek rano – podał dziennik. Prezydent nie odrzucił propozycji, lecz dał do zrozumienia, że Teheran nie negocjuje w dobrej wierze ani nie jest skłonny spełnić jego głównego żądania, dotyczącego zakończenia wzbogacania Iranu i rezygnacji z dążenia do broni jądrowej.

Przedstawiciele władz USA zapowiedzieli, że Amerykanie będą nadal negocjować z Iranem, a Biały Dom w najbliższych dniach najpewniej przedstawi swoją odpowiedź i kontrpropozycje – napisał w poniedziałek „WSJ”.

Wojna w Iranie: groźba ataków i kulisy dyplomacji

Prezydent zagroził też powrotem do ataków na Iran, jeśli uzna, że rozmowy mające zakończyć wojnę nie przynoszą rezultatów, lecz w administracji narasta przekonanie, że Trump chce uniknąć wznowienia działań zbrojnych.

Stany Zjednoczone nie będą negocjować za pośrednictwem mediów i wszystko, co nie zostało ogłoszone przez prezydenta Trumpa albo Biały Dom, powinno być uznane jako spekulacje

– oznajmiła rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly.

Szczegóły irańskiej propozycji pokojowej

Wcześniej, w poniedziałek portal Axios podał, że Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym nową propozycję pokojową. Oferta miała koncentrować się na rozwiązaniu w pierwszej kolejności kryzysu wokół cieśniny Ormuz i amerykańskiej blokady morskiej. Polegałoby ono na uzgodnieniu długoterminowego zawieszenia broni lub trwałym zakończeniu wojny. Zgodnie z tą propozycją negocjacje nuklearne rozpoczęłyby się dopiero na późniejszym etapie, po otwarciu Ormuzu i zniesieniu blokady morskiej.

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381148mega.png
Źródło: PAP

Powiązane

ŚwiatIzrael gotowy na atak na Iran. Czeka na decyzję Donalda Trumpa
Islamabad utrzymuje wysoki poziom blokady bezpieczeństwa w związku z oczekiwanymi rozmowami USA–Iran
ŚwiatIran odpowiada na ofertę USA. Szef MSZ w Islamabadzie przekazuje twarde żądania Teheranu
Iran pobiera opłaty od statków przepływających przez Ormuz
KrajNowa oferta Teheranu: Iran proponuje koniec wojny w zamian za odblokowanie cieśniny Ormuz