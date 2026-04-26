Rekordowa liczba szpiegów w Norwegii. Były szef wywiadu ostrzega przed naiwnością

„Nigdy nie było ich tylu co teraz". Ekspert od wywiadu o rosyjskich i chińskich szpiegach
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 14:57

Norwegia znajduje się pod bezprecedensową presją obcych służb specjalnych, a działalność szpiegów ułatwia tradycyjna otwartość naszego społeczeństwa – ocenił były szef tajnej norweskiej jednostki wywiadowczej E14 Ola Kaldager w rozmowie opublikowanej na łamach weekendowego wydania dziennika „Aftenposten”.

Emerytowany oficer, który odpowiadał za operacje wywiadowcze m.in. na Bliskim Wschodzie, uważa, że szczególnie aktywne są rosyjskie i chińskie służby. Jako przykład podał loty dronów nad północną Norwegią, które – jego zdaniem – służą sprawdzaniu reakcji władz.

Podkreślił, że największa presja dotyczy północnych regionów Norwegii, gdzie znajdują się bazy wojskowe, porty, instalacje radarowe, infrastruktura związana z Arktyką oraz obszary ważne dla aktywności NATO i monitorowania ruchów Rosji na Dalekiej Północy.

„Nigdy wcześniej nie było w Norwegii tylu szpiegów co teraz” – powiedział Kaldager. Dodał, że działalność wywiadowczą ułatwia norweska otwartość oraz przepisy utrudniające ściganie szpiegostwa bez złapania sprawcy na gorącym uczynku.

Norwegowie są naiwnym narodem. Jesteśmy otwartym społeczeństwem i chcemy wierzyć w dobre intencje innych” – powiedział emerytowany oficer.

W ostatnich dniach służby norweskie informowały m.in. o tankowcu Apple, który wykonywał nietypowe manewry w pobliżu strategicznego radaru Globus na północy kraju, a także o nasilonych zakłóceniach sygnału GPS i łączności radiowej w regionie Finnmark.

W połowie lat 90. Kaldager utworzył w ramach norweskiego wywiadu wojskowego Etterretningstjenesten jednostkę E14, zajmującą się pozyskiwaniem informacji w strefach konfliktów, do których mogły trafić norweskie wojska. W stan spoczynku przeszedł w 2004 roku.

Z Oslo Mieszko Czarnecki (PAP)

cmm/ ap/

Autopromocja
Źródło: PAP

Powiązane

Szpieg, który współczuł
BezpieczeństwoSzpieg w ministerstwie? Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest dużo do zrobienia
Szpieg
KrajNowe informacje w sprawie szpiega w MON. Wiadomo kim był, jakie ma wykształcenie
Żołnierze stojący przy pojeździe wojskowym.
Samorząd terytorialny i finanseZakazem fotografowania nie wyłapiemy szpiegów