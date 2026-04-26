Norwegia znajduje się pod bezprecedensową presją obcych służb specjalnych, a działalność szpiegów ułatwia tradycyjna otwartość naszego społeczeństwa – ocenił były szef tajnej norweskiej jednostki wywiadowczej E14 Ola Kaldager w rozmowie opublikowanej na łamach weekendowego wydania dziennika „Aftenposten”.
Aktywność rosyjskich i chińskich służb
Emerytowany oficer, który odpowiadał za operacje wywiadowcze m.in. na Bliskim Wschodzie, uważa, że szczególnie aktywne są rosyjskie i chińskie służby. Jako przykład podał loty dronów nad północną Norwegią, które – jego zdaniem – służą sprawdzaniu reakcji władz.
Podkreślił, że największa presja dotyczy północnych regionów Norwegii, gdzie znajdują się bazy wojskowe, porty, instalacje radarowe, infrastruktura związana z Arktyką oraz obszary ważne dla aktywności NATO i monitorowania ruchów Rosji na Dalekiej Północy.
„Nigdy wcześniej nie było w Norwegii tylu szpiegów co teraz” – powiedział Kaldager. Dodał, że działalność wywiadowczą ułatwia norweska otwartość oraz przepisy utrudniające ściganie szpiegostwa bez złapania sprawcy na gorącym uczynku.
Otwartość społeczeństwa a ryzyko szpiegostwa
„Norwegowie są naiwnym narodem. Jesteśmy otwartym społeczeństwem i chcemy wierzyć w dobre intencje innych” – powiedział emerytowany oficer.
W ostatnich dniach służby norweskie informowały m.in. o tankowcu Apple, który wykonywał nietypowe manewry w pobliżu strategicznego radaru Globus na północy kraju, a także o nasilonych zakłóceniach sygnału GPS i łączności radiowej w regionie Finnmark.
W połowie lat 90. Kaldager utworzył w ramach norweskiego wywiadu wojskowego Etterretningstjenesten jednostkę E14, zajmującą się pozyskiwaniem informacji w strefach konfliktów, do których mogły trafić norweskie wojska. W stan spoczynku przeszedł w 2004 roku.
Z Oslo Mieszko Czarnecki (PAP)
