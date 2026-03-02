„Przywódcy (grupy E3) są skonsternowani atakami rakietowymi na oślep i dysproporcjonalnymi Iranu przeciwko państwom regionu” - przekazano w komunikacie, cytowanym przez AFP.

Londyn już uczestniczy w działaniach

Iran odpowiedział na sobotni atak USA i Izraela, ostrzeliwujące bazy USA w regionie i Izrael. Siły państw grupy E3 - Francji i Wielkiej Brytanii - także stacjonują w regionie. Londyn zaangażował się już w działania obronne. Myśliwiec Typhoon zestrzelił w niedziele irańskiego drona lecącego w kierunku Kataru, gdzie od stycznia stacjonuje brytyjsko-katarska eskadra.

W oświadczeniu napisano, że irańskie ataki „były wymierzone w ich (grupy E3) bliskich sojuszników, zagrażając także naszemu personelowi wojskowemu i cywilnemu w całym regionie”.

Francja, Niemcy i Wielka Brytania zapowiedziały w dokumencie, że omówią swoje działania obronne ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami w regionie.

Zdolności wojskowe Iranu bez zmian?

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi w niedzielnej rozmowie z amerykańską stacją ABC News powiedział, że w wyniku amerykańsko-izraelskich ataków zginęła część irańskich dowódców, lecz zadeklarował, że nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o zdolności wojskowe Iranu.

- To, co robimy, to akt samoobrony - oświadczył Aragczi. - Straciliśmy pewnych dowódców, to fakt. Nazwiska już ogłoszono. Ale kolejnym faktem jest to, że nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o zdolności naszej armii - zapewnił.

USA: W działaniach zginęło trzech żołnierzy

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) poinformowało w niedzielę, drugiego dnia operacji „Epicka Furia”, że podczas niej zginęło trzech amerykańskich żołnierzy, a pięciu zostało poważnie rannych. Jak dodano, kilku żołnierzy odniosło lekkie obrażenia od odłamków oraz doznało wstrząsu mózgu. To pierwsze ofiary obecnej operacji wśród amerykańskich żołnierzy.

W rozmowie z brytyjskim dziennikiem „Daily Mail” prezydent USA Donald Trump powiedział, że przewiduje, iż operacja przeciwko Iranowi potrwa „cztery tygodnie lub mniej”.