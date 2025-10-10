Ceny mieszkań rosną w tempie płac

W ciągu ostatnich 10 lat ceny mieszkań w Polsce się podwoiły. Nie oznacza to jednak, że ich dostępność się zmniejszyła. Przynajmniej, jeśli zestawić dane o wzroście cen lokali ze wzrostem średniej płacy w gospodarce. Ten niemal cały czas „wyprzedzał” ceny mieszkań. Dane Eurostatu o kosztach lokali, na które się tu powołujemy, pozwalają na porównanie z innymi krajami. Biorąc pod uwagę okres od 2015 r. i tempo wzrostu ogółu kosztów związanych z posiadaniem mieszkania (nie tylko zakup, ale i inne usługi, w tym np. ubezpieczenia, choć nie media), jesteśmy na dziewiątym miejscu w UE. U nas w końcu czerwca tego roku te koszty były o 77 proc. wyższe niż w połowie poprzedniej dekady. Na Węgrzech zwiększyły się o 147 proc., na Litwie o 124 proc., a w Bułgarii o 117 proc. ©Ⓟ