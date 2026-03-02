AFP przekazała, powołując się m.in. na afgańskich urzędników, że cały czas trwa wymiana ognia między Afganistanem i Pakistanem, a na granicy obu państw dochodzi do starć zbrojnych.

Afganistan oskarża Pakistan o naloty na Kabul

Afganistan oskarżył w niedzielę pakistańskie wojsko o zabicie trzech osób cywilnych w jednym z ataków, przeprowadzonym z użyciem dronów i artylerii. Nie sprecyzowano, gdzie doszło do tego zdarzenia. W większości przypadków, według informacji uzyskanych przez AFP, pakistańskie naloty nie pociągają za sobą ofiar w ludziach.

Od rana trwał w niedzielę ostrzał Kabulu. Afgańskie władze zarówno w odpowiedzi na pytania dziennikarzy AFP, jak i w komunikatach do społeczeństwa zapewniały, że nie ma powodów do niepokoju, a obrona przeciwlotnicza skutecznie neutralizuje wszelkie zagrożenia.

Utrzymujące się od dłuższego czasu napięcie w relacjach między Islamabadem i Kabulem osiągnęło kulminację w czwartek, kiedy to oba państwa wypowiedziały sobie otwartą wojnę.

Pakistan oskarża Talibów o pomoc terrorystom

Pakistan oskarża rządzących Afganistanem talibów o pomoc i udzielanie schronienia zbrojnym gangom, które dokonują zamachów na pakistańskim terytorium. Władze w Kabulu zaprzeczają tym zarzutom.