Stacja zamiast standardowych propagandowych informacji pokazała również nagrania z amerykańskich ataków rakietowych na różne miejsca, w tym na biuro zabitego w sobotę ajatollaha Alego Chameneia.

Stacja telewizyjna pod ostrzałem

W niedzielę wieczorem w siedzibę stacji trafił izraelski pocisk, wywołując pożar. Irańska agencja informacyjna ISNA potwierdziła, że część kompleksu nadawczego IRIB została uszkodzona, choć podkreśliła, że stacja wciąż pozostaje na antenie.

IRIB była wcześniej celem ataków podczas 12-dniowej wojny między Izraelem a Iranem w czerwcu ubiegłego roku. Wówczas stacja musiała przerwać nadawanie wiadomości, ponieważ w studio, skąd prowadzono relację zawalił się sufit, zmuszając prezentera do ucieczki.

Stany Zjednoczone wspólnie z Izraelem atakują od soboty Iran, który przeprowadza kontruderzenia na izraelskie miasta i amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie.