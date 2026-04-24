Jak politycy przejmowali kontrolę nad służbą cywilną

Na początek krótki rys historyczny. W 2006 r. do władzy po raz pierwszy dochodzi PiS i tworzy Państwowy Zasób Kadrowy (PZK). Trafiają do niego tysiące osób spełniających określone kryteria, spośród których wybierani są dyrektorzy do służby cywilnej. Po dwóch latach władzę przejmuje koalicja PO-PSL i likwiduje PZK, a dyrektorom daje trochę czasu, aby przystąpili do konkursów i podjęli próbę ponownego dostania się do administracji. W 2015 r. rządzić zaczyna PiS i historia się powtarza – zaczynają od projektu nowelizacji ustawy o służbie cywilnej. Ale wtedy już jadą po bandzie – likwidują konkursy, a w ich miejsce wprowadzają kodeksowe rozwiązania polegające na powoływaniu i odwoływaniu w trybie natychmiastowym.

Tak oto 23 stycznia 2016 r. otwarte i konkurencyjne nabory odeszły do lamusa. Od tej pory na stanowiska dyrektorskie powołuje się znajomych ministra lub wojewody. Ówczesna opozycja grzmi, że w ten sposób doprowadzono niemal do likwidacji służby cywilnej, a podobne zdanie ma Komisja Europejska.