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Ważne rozmowy Polski i Ukrainy w Warszawie. Spotkają się ministrowie spraw zagranicznych

Flagi Polski i Ukrainy
Rzecznik MSZ: w piątek w Warszawie spotkanie Radosława Sikorskiego z Andrijem SybihąInne
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:10

W piątek w Warszawie odbędzie się spotkanie wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą. Głównymi tematami rozmów będą relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie.

Rzecznik MSZ dodał, że wśród tematów rozmowy ministrów spraw zagranicznych RP oraz Ukrainy będą relacje między oboma państwami oraz sytuacja na froncie. (PAP)

Źródło: PAP

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Radosław Sikorskirelacje polsko-ukraińskieAndrij Sybiha

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