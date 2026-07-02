W piątek w Warszawie odbędzie się spotkanie wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą. Głównymi tematami rozmów będą relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie.
Rzecznik MSZ dodał, że wśród tematów rozmowy ministrów spraw zagranicznych RP oraz Ukrainy będą relacje między oboma państwami oraz sytuacja na froncie. (PAP)
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Źródło: PAP
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