Katastrofa samolotu w pobliżu lotniska na Bemowie. Na miejscu trwa akcja strażaków

Groźne zdarzenie w pobliżu warszawskiego lotniska Bemowo. W czwartek doszło tam do rozbicia i zapalenia się małego samolotu. Na miejscu pracują strażacy.
- Zgłoszenie dostaliśmy po godzinie 13. W pobliżu lotniska na Bemowie rozbiła się awionetka. W tej chwili na miejscu pracują strażacy, którzy go gaszą. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia - powiedziała nadkom. Marta Sulowska z bemowskiej policji.
Zaznaczyła, że nie wiadomo ile osób było w samolocie.
Autopromocja
Źródło: PAP
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