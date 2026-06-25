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Katastrofa samolotu w pobliżu lotniska na Bemowie. Na miejscu trwa akcja strażaków

strażacy, Państwowa Straż Pożarna, strażak
W okolicy warszawskiego lotniska Bemowo doszło do katastrofy małego samolotu. Na miejscu trwa akcja strażakówShutterstock
oprac. Aleksandra Gruszczyńska
54 minut temu

Groźne zdarzenie w pobliżu warszawskiego lotniska Bemowo. W czwartek doszło tam do rozbicia i zapalenia się małego samolotu. Na miejscu pracują strażacy.

- Zgłoszenie dostaliśmy po godzinie 13. W pobliżu lotniska na Bemowie rozbiła się awionetka. W tej chwili na miejscu pracują strażacy, którzy go gaszą. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia - powiedziała nadkom. Marta Sulowska z bemowskiej policji.

Zaznaczyła, że nie wiadomo ile osób było w samolocie.

Źródło: PAP

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