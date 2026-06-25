Katastrofa samolotu w pobliżu lotniska na Bemowie. Na miejscu trwa akcja strażaków

- Zgłoszenie dostaliśmy po godzinie 13. W pobliżu lotniska na Bemowie rozbiła się awionetka. W tej chwili na miejscu pracują strażacy, którzy go gaszą. Policjanci zabezpieczają miejsce zdarzenia - powiedziała nadkom. Marta Sulowska z bemowskiej policji.

Zaznaczyła, że nie wiadomo ile osób było w samolocie.