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Fala upałów w Polsce. Ruszą kontrole warunków pracy

wysokie temperatury w pracy bhp upał gorąco
Ministra pracy zwróciła się do PIP o wzmożone kontrole w czasie upałówShutterstock
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
54 minut temu

W związku z prognozowaną falą upałów Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi wzmożone kontrole w zakładach pracy. O działania zaapelowała ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, podkreślając, że wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pracowników. Inspektorzy sprawdzą m.in., czy pracodawcy zapewniają napoje i odpowiednie warunki pracy.

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Obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy określa kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, np. w związku z upałem.

W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, by je poprawić.

W związku z nadchodzącą falą upałów, ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się we wtorek do głównego inspektora pracy Marcina Staneckiego z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli.

Fala upałów. Ministerstwo pracy apeluje o kontrole

„Działania te są konieczne w związku z występowaniem upałów w okresie letnim i mają na celu poprawę bezpieczeństwa osób pracujących w upalne dni. Wysokie temperatury sprawiają, że praca w upalne dni jest dużym wyzwaniem dla pracowników, a upał może mieć negatywne konsekwencje zdrowotne” - wskazała we wniosku do GIP ministra Dziemianowicz-Bąk.

Ministerstwo przypomniało, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia nieodpłatnych napojów pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25 st., a także pracownikom wykonującym pracę w pomieszczeniach, gdy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 st. Napoje te powinny być dostępne w sposób ciągły oraz w ilości zaspokajającej potrzeby wszystkich pracowników.

Ponadto, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, w pomieszczeniach pracy, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi stale przekracza 30 st., pracodawca powinien zapewnić pracownikom pomieszczenia do wypoczynku wyposażone w urządzenia służące do obniżania temperatury powietrza.

Pracownik może odmówić pracy w niebezpiecznych warunkach

Obowiązujące regulacje przewidują również szczególną ochronę wybranych grup pracowników. Pracownicy młodociani nie mogą wykonywać pracy w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 st. ani w pomieszczeniach przy wilgotności względnej powietrza powyżej 65 proc. Natomiast kobiety w ciąży i kobiety karmiące są objęte ograniczeniami dotyczącymi wykonywania prac w mikroklimacie gorącym.

Jednocześnie, zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, jeżeli warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, zachowując prawo do wynagrodzenia. (PAP)

kkr/ mark/

Źródło: PAP

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