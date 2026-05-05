Rząd chce wpisać PPL, CPK i KDPW do wykazu spółek strategicznych

PAP / Radek Pietruszka
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:20

Rząd planuje objąć wpisem do wykazu spółek strategicznych Polskie Porty Lotnicze (PPL), Centralny Port Komunikacyjny (CPK) oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), jak wynika z najnowszego wykazu prac legislacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Chodzi o nowelę projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, planowaną na II kw. 2026 r.

Oprócz dodania do wykazu PPL, CPK i KDPW projekt porządkuje i uaktualnia dane po zmianach, które się dokonały w ostatnich latach, w tym: zakończone procesy połączenia spółek (Orlen z Grupą Lotos i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem), zmiany nazw spółek (w tym Polski Koncern Naftowy Orlen i Krajowa Spółka Cukrowa z siedzibą w Toruniu na odpowiednio Orlen oraz Krajowa Grupa Spożywcza), zmiany siedziby spółek (PGE z Warszawy na Lublin i Polskie Elektrownie Jądrowe z Warszawy na Gdańsk).

Projekt uwzględnia także postawienie w stan likwidacji spółek medialnych - Polskiej Agencji Prasowej, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. (PAP Biznes)

