Chodzi o nowelę projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, planowaną na II kw. 2026 r.

Oprócz dodania do wykazu PPL, CPK i KDPW projekt porządkuje i uaktualnia dane po zmianach, które się dokonały w ostatnich latach, w tym: zakończone procesy połączenia spółek (Orlen z Grupą Lotos i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem), zmiany nazw spółek (w tym Polski Koncern Naftowy Orlen i Krajowa Spółka Cukrowa z siedzibą w Toruniu na odpowiednio Orlen oraz Krajowa Grupa Spożywcza), zmiany siedziby spółek (PGE z Warszawy na Lublin i Polskie Elektrownie Jądrowe z Warszawy na Gdańsk).

Projekt uwzględnia także postawienie w stan likwidacji spółek medialnych - Polskiej Agencji Prasowej, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. (PAP Biznes)