Pytany o to w niedzielę przez dziennikarzy Tusk ocenił, że „najważniejszą rzeczą jest przestrzeganie konstytucji i wzmacnianie rządów prawa”. - Nie ma idealnej konstytucji, nie ma idealnych systemów politycznych. Zawsze wtedy, kiedy narody, przywódcy, instytucje państwowe przestrzegają własnego prawa, własnych politycznych też obyczajów, tradycji i kiedy rządy prawa nie są tylko pustym sloganem, wtedy sprawy idą jakoś do przodu - powiedział premier.

Zarzut gry politycznej

Tusk zwrócił uwagę, że „najlepszym lekarstwem na polityczne zamieszanie są rządy prawa i zdrowe reguły demokracji”. Dodał, że pomysł na zmianę konstytucji nie ma politycznego poparcia. - Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie, więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie, a Polska dzisiaj potrzebuje przede wszystkim stabilności - powiedział Tusk.

Historyczne porównania

Tusk odwołał się do historii Konstytucji 3 maja i konfederacji targowickiej - spisku magnatów sprzeciwiających się reformom, zależnych od carycy Katarzyny II. - Mieliśmy jedną z pierwszych i jedną z najlepszych konstytucji na świecie. Dlaczego wszystko się wywaliło? Bo pojawiły się siły, które nie miały zamiaru szanować i przestrzegać tej konstytucji, a w miejsce tego zaproponowały rebelię - w imię „obrony tradycji”. Slogany targowicy były równie piękne jak dzisiejszej polskiej prawicy, ale na końcu była zdrada - powiedział premier.

Klucz do uporządkowania spraw państwowych

Tusk powtórzył, że Polska potrzebuje spójności działania, a konstytucja - choć „nie jest doskonała” - to „wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą”. - Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby przestrzegać tej konstytucji. Zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw - podkreślił Tusk.

O potrzebie zmiany konstytucji prezydent Karol Nawrocki mówił m.in. podczas orędzia 6 sierpnia 2025 roku, inaugurującego jego prezydenturę. Podkreślał wówczas, że z uznaniem patrzy na twórców konstytucji z roku 1997 - i deklarował, że będzie jej strażnikiem. Podkreślał jednocześnie, że po blisko 30 latach Polska jest w zupełnie nowej sytuacji społecznej i geopolitycznej, a przez ten czas było wiele sporów kompetencyjnych. Już wtedy deklarował, że powoła Radę Konstytucyjną. Zakładał, że projekt konstytucji powinien być gotowy do 2030 roku.(PAP) mt/ agzi/