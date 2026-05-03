Gazeta Prawna
Kraj

Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. W składzie głośne nazwiska

Karol Nawrocki
Karol NawrockiPAP / Radek Pietruszka
oprac. Karolina Nowakowska
dzisiaj, 12:20

Prezydent Karol Nawrocki powołał w niedzielę, w Warszawie Radę Nowej Konstytucji - akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady, w tym m.in.:

  • była prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska,
  • konstytucjonalista Ryszard Piotrowski,
  • sędzia i b. minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz
  • prawnik, b. marszałek Sejmu Józef Zych.

Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, w składzie Rady mają się znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które „mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji”. (PAP)

kos/ mro/

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381148mega.png
Źródło: PAP

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.

Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.

politykakonstytucjaKarol Nawrocki

Powiązane

sala plenarna Sejmu
OpiniePrzewaga demokracji nad autorytaryzmami nie bierze się z klepania zaklęć o konstytucji [OPINIA]
Karol Nawrocki
KrajPrezydent Nawrocki powołuje Radę ds. nowej Konstytucji. Prace ruszą 3 maja
Krzysztof Gawkowski
KrajKrzysztof Gawkowski: Lewica nie wejdzie do Rady ds. nowej Konstytucji. „To sprzeczne z naszymi wartościami”