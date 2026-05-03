Podczas uroczystości na Zamku Królewskim akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady, w tym m.in.:

była prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska ,

, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski ,

, sędzia i b. minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz

oraz prawnik, b. marszałek Sejmu Józef Zych.

Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, w składzie Rady mają się znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które „mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji”. (PAP)

