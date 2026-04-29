Korupcyjny proceder na licytacjach komorniczych

Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia wobec trzech osób podejrzanych o utrudnienie licytacji komorniczych w kilku województwach. Mężczyźni brali pieniądze od innych zainteresowanych w zamian za odstąpienie od licytacji lub od sztucznego podbijania cen.

Sprawcy działali w woj. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim i lubelskim. - Grupę rozpracowali policjanci z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu – poinformował w środę mł. asp. Piotr Pokorski z zespołu prasowego mazowieckiej policji. Postępowanie nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Radomiu.

19 przestępstw na koncie oskarżonych

Oskarżeni to mieszkańcy pow. radomskiego i sochaczewskiego (Mazowieckie) w wieku 41, 42 i 60 lat. Odpowiedzą oni łącznie za 19 przestępstw. Według śledczych celowo utrudniali licytacje komornicze, najczęściej dotyczące nieruchomości.

Nie mając zamiaru nabycia przedmiotu licytacji, włączali się w przetargi i żądali od innych licytujących pieniędzy w zamian za odstąpienie od licytacji i od sztucznego podbijania ceny wywoławczej – przekazał Pokorski.

Tysiące złotych za odstąpienie od przetargu

W ocenie prokuratury część uczestników licytacji, nie mając świadomości, że sprawcom zależny jedynie na uzyskaniu korzyści majątkowej, przekazywała żądane przed licytacją pieniądze, aby nabyć wystawioną na sprzedaż działkę lub mieszkanie.

Mężczyźni zajmujący się tym przestępczym procederem osiągnęli w ten sposób co najmniej 34 tys. złotych korzyści majątkowej – powiedział policjant.

Wobec oskarżonych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwotach po 30 tys. zł. Ponadto zabezpieczono ich mienie na łączną kwotę ponad 82 tys. zł. (PAP)