Hasło dobrze oddaje sens tego wyboru: wejść na wyższy poziom, zyskać większą pewność siebie i budować przyszłość na własnych zasadach.

Jakość kształcenia, która buduje zaufanie

Najważniejszym atutem Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego jest wysoka jakość kształcenia. To fundament oferty Uczelni i jeden z najważniejszych powodów, dla których kandydaci wybierają właśnie WSKZ.

Programy studiów są tworzone z myślą o aktualnych wymaganiach rynku pracy oraz rzetelnym rozwoju kompetencji. Łączą wiedzę akademicką z praktycznym podejściem, dzięki czemu student i słuchacz zdobywa nie tylko informacje, ale konkretne narzędzia przydatne w pracy, rozwoju zawodowym i planowaniu kolejnych etapów kariery.

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego – razem od 25 lat

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego od 25 lat wspiera studentów i słuchaczy w zdobywaniu wiedzy oraz kwalifikacji. To doświadczenie ma znaczenie, szczególnie dziś, gdy wybór ofert edukacyjnych jest bardzo szeroki. Uczelnia z takim zapleczem rozumie potrzeby osób uczących się, zna wyzwania rynku i potrafi tworzyć programy odpowiadające na zmieniającą się rzeczywistość zawodową.

Siłą WSKZ jest także rozbudowana kadra. Uczelnia współpracuje z ponad 1100 ekspertami, w tym z wykładowcami i praktykami oraz osobami związanymi z renomowanymi zagranicznymi uczelniami, takimi jak Cambridge, Oxford czy Harvard.

Dzięki temu studiowanie w WSKZ oznacza kontakt z aktualną wiedzą, szeroką perspektywą i praktycznym spojrzeniem na współczesne wyzwania. To edukacja, która nie zatrzymuje się na teorii, ale pomaga lepiej rozumieć świat, rynek pracy i własne możliwości.

Rozwijaj się i buduj przyszłość na własnych zasadach. Poznaj kampanię Nauka LevelUp

Wygoda nauki, którą doceniają absolwenci

Jednym z największych wyróżników WSKZ jest nowoczesny model nauki z wykorzystaniem platformy dydaktycznej online. Dostęp do materiałów przez całą dobę pozwala uczyć się wtedy, kiedy naprawdę jest na to czas – po pracy, wieczorem, w weekend albo w dowolnym momencie dopasowanym do rytmu dnia. To szczególnie ważne dla osób aktywnych zawodowo, rodziców i wszystkich, którzy chcą rozwijać się bez rezygnowania z codziennych obowiązków.

Jak podkreśla Ewa Szymańska-Baranowska, absolwentka dwóch zakresów studiów podyplomowych, obecnie realizująca trzeci:

Uczelnia oferuje elastyczną i nowoczesną formę nauki, idealnie dostosowaną do potrzeb osób pracujących, wychowujących dzieci i mających ograniczoną ilość czasu. Wysoki poziom merytoryczny zajęć, interesujące wykłady oraz przystępna forma przekazu sprawiają, że nauka jest nie tylko efektywna, ale też przyjemna.

Podobnie ocenia to Bożena Bock, absolwentka Uczelni:

Jestem zadowolona z elastyczności wykładów, która pozwoliła mi w każdej chwili usiąść do nauki. Materiały dydaktyczne i wykłady zostały precyzyjnie przygotowane. Z pełnym przekonaniem mogę polecić tę uczelnię.

Atrakcyjna promocja w ramach kampanii Nauka LevelUp

Kampania Nauka LevelUp to także możliwość rozpoczęcia studiów na korzystniejszych warunkach finansowych. WSKZ przygotowała promocję obejmującą różne rodzaje studiów, dzięki czemu kandydaci mogą wybrać ścieżkę najlepiej dopasowaną do swoich planów edukacyjnych i zawodowych.

W ramach kampanii można skorzystać z rabatów:

do 15% na pierwsze studia podyplomowe,

do 40% na kolejne, tańsze studia podyplomowe,

do 25% na pierwszy rok studiów licencjackich,

do 40% na pierwszy rok studiów inżynierskich,

do 20% na pierwszy rok studiów magisterskich,

do 50% na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich.

To ważna szansa dla osób, które myślą o rozpoczęciu studiów, ale czekają na właściwy moment. Teraz rozwój może być bardziej dostępny – zarówno organizacyjnie, jak i finansowo.

Wybierz uczelnię, która wspiera Twoją drogę na wyższy poziom

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego to przestrzeń do szerszego rozwoju. Studenci i słuchacze mogą korzystać z webinarów, konferencji, wykładów eksperckich oraz podcastów z udziałem ekspertów i autorytetów branżowych. Uczelnia tworzy także możliwości uczestnictwa w prestiżowych wydarzeniach edukacyjnych, takich jak TEDxWSKZ, rozwijania zainteresowań w kołach naukowych oraz korzystania ze specjalistycznych centrów oferujących wsparcie, konsultacje i udział w projektach edukacyjnych czy społecznych.

Decyzja o rozpoczęciu studiów to coś więcej niż wybór kierunku. To wybór miejsca, które ma wspierać rozwój, odpowiadać na potrzeby studenta i dawać poczucie bezpieczeństwa, sensu i realnego wpływu na własną przyszłość.