Rodzinne Ogrody Działkowe to dla wielu osób miejsce odpoczynku, kontaktu z naturą i ucieczki od miejskiego zgiełku. Wokół korzystania z działek narosło jednak wiele mitów, zwłaszcza dotyczących nocowania, prowadzenia działalności czy organizowania spotkań. Tymczasem zasady są jasno określone w przepisach i regulaminach ROD. Warto je znać, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji i w pełni legalnie korzystać ze swojej działki.

Czy na działce ROD można nocować lub prowadzić drobną działalność?

Na działce w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD) obowiązują konkretne zasady dotyczące nocowania oraz prowadzenia działalności, które wynikają z przepisów ustawy oraz regulaminów.

Nocowanie i zamieszkiwanie

Przepisy ustawy wyraźnie zakazują zamieszkiwania na terenie działek ROD. Przez „zamieszkiwanie” rozumie się uczynienie z działki swojego centrum życiowego, czyli miejsca, w którym przebywa się przez większość roku i pod którym odbiera się korespondencję. Możliwe jest jednak nocowanie rekreacyjne lub dłuższy pobyt, na przykład w trakcie wakacji. Takie działanie nie pozbawia miejsca jego charakteru działkowego, o ile użytkownik posiada inny stały adres zamieszkania.

Prowadzenie działalności

Przepisy ustawy surowo zakazują prowadzenia działalności gospodarczej na terenie ogródków działkowych. Nielegalne jest organizowanie na działce jakichkolwiek wydarzeń w celach zarobkowych, np. płatnych urodzin dla dzieci. Działka ma służyć wyłącznie funkcji rekreacyjnej dla działkowca i jego rodziny.

Na działce nie wolno nie tylko zarabiać, ale zabronione jest również jej wynajmowanie czy nawet bezpłatne użyczanie osobom trzecim. Tymczasowe oddanie działki innym osobom do używania może stać się podstawą do odebrania prawa do niej.

Jakie mogą być konsekwencje złamania przepisów?

Złamanie powyższych zasad (zamieszkiwanie lub prowadzenie działalności) jest traktowane jako naruszenie regulaminu ROD i ustawy, co może skutkować utratą prawa do dzierżawy działki. Warto również pamiętać, że w przypadku posiadania na działce altany o metrażu przekraczającym dopuszczalne 35 m², użytkownik ryzykuje nie tylko utratę prawa do działki, ale także brak odszkodowania za zabudowania w razie np. likwidacji ogrodu.

Czy na działce ROD można rozpalić ognisko lub grilla?

Możliwość rozpalenia ogniska lub grilla na działce ROD zależy od rodzaju ognia oraz konkretnych regulacji obowiązujących w danym miejscu:

Rozpalenie grilla jest dozwolone. Przepisy wskazują, że działkowicze mają prawo do wspólnego świętowania i mogą zapraszać znajomych lub rodzinę na grilla. Takie działanie jest zgodne z rekreacyjną funkcją działki, która ma służyć działkowcowi i jego najbliższym.

W przypadku ogniska sytuacja jest bardziej złożona i zależy od dwóch czynników. Z jednej strony od lokalnych przepisów obowiązujących na terenie danej gminy. Z drugiej od regulaminu ROD właściwego dla konkretnego stowarzyszenia ogrodowego.

Aby mieć pewność co do zasad panujących w konkretnym ogrodzie, należy sprawdzić regulamin ROD oraz statut stowarzyszenia, które mogą zawierać szczegółowe zakazy lub nakazy dotyczące używania otwartego ognia. Do ogólnych zasad należy również korzystanie z działki w sposób nieuciążliwy dla sąsiadów, co wynika z jej charakteru rekreacyjnego.

Jakie kary grożą za zbyt dużą altanę na działce?

Za posiadanie na działce ROD altany o wymiarach przekraczających dopuszczalne normy (powyżej 35 m² powierzchni zabudowy) grożą surowe sankcje prawne i finansowe:

Najpoważniejszą konsekwencją jest utrata prawa do działki. Jeśli zarząd ogrodu stwierdzi naruszenie przepisów dotyczących metrażu, działkowiec może otrzymać wezwanie do przywrócenia stanu zgodnego z prawem (czyli zmniejszenia altany). W przypadku zignorowania tego nakazu stowarzyszenie ma prawo pozbawić działkowca prawa do dzierżawy gruntu.

W sytuacji utraty prawa do działki lub likwidacji ogrodu (np. pod inwestycję celu publicznego, jak budowa drogi), działkowcom standardowo przysługuje odszkodowanie za naniesienia. Jednak prawo pozwala na niewypłacenie odszkodowania za obiekty wybudowane niezgodnie z przepisami, w tym za zbyt duże altany.

Osoba, która odkupi prawo do działki z już postawionym, zbyt dużym domem, ryzykuje stratę zainwestowanych pieniędzy, jeśli nowy zarząd nakaże jego zmniejszenie lub wypowie umowę bez prawa do rekompensaty.

Co jest dozwolone na działce ROD? [PODSUMOWANIE]

Działka w ROD ma przede wszystkim charakter rekreacyjny, co jasno wyznacza granice jej użytkowania. Nocowanie jest dozwolone, o ile nie przeradza się w stałe zamieszkiwanie, natomiast prowadzenie działalności gospodarczej czy wynajmowanie działki jest całkowicie zakazane. Dozwolone są natomiast spotkania towarzyskie, takie jak grill, pod warunkiem że nie są uciążliwe dla innych. Warto również pamiętać o przepisach dotyczących zabudowy, ponieważ przekroczenie dopuszczalnej powierzchni altany może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi i prawnymi.