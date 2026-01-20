Krajowy Zarząd PZD podjął zdecydowaną walkę o interesy działkowców w obliczu nowych projektów ustaw. Związek postuluje rozszerzenie inicjatywy ustawodawczej o mechanizmy, które nie tylko ochronią istniejące Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD), ale pozwolą na ich realne odtwarzanie i zakładanie nowych. Obecnie problemem jest stopniowe zmniejszanie się puli działek dostępnych dla polskich rodzin, co wynika z luki w przepisach dotyczących gospodarki nieruchomościami. Jak podkreśla PZD, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań dedykowanych specjalnie dla ROD, aby ustabilizować ich sytuację prawną i finansową.

PZD rusza do walki o ogródki działkowe

Jednym z kluczowych postulatów jest ułatwienie gminom pozyskiwania gruntów pod nowe ogrody. PZD proponuje, aby nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa mogły być nieodpłatnie przekazywane samorządom z przeznaczeniem na zakładanie i prowadzenie ROD. Jest to niezbędne, ponieważ miasta często odmawiają odtworzenia zlikwidowanych wcześniej ogrodów, zasłaniając się brakiem odpowiednich terenów. „Problem zwiększa zjawisko stopniowej likwidacji ROD”, a nowe regulacje mają zapewnić, że proces ten zostanie zahamowany dzięki współpracy rządu i samorządów.

Kolejnym palącym problemem są drastyczne opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zajętych przez ROD. W niektórych przypadkach działkowcy obciążani są stawkami komercyjnymi (3% wartości gruntu), co uznaje się za całkowicie nielogiczne, biorąc pod uwagę ustawowy zakaz prowadzenia działalności komercyjnej na terenie ogrodów. PZD alarmuje, że w takiej sytuacji „korzystanie z działki staje się luksusem, na który ich nie stać”. Związek domaga się wprowadzenia preferencyjnej stawki opłaty rocznej w wysokości 0,1%, co byłoby adekwatne do prospołecznej funkcji ogrodów.

W ciągu ostatnich 10 lat zniknęło 12 tys. działek ROD

Działkowcy walczą również o naprawienie błędów z lat 90., kiedy to wiele terenów ROD zostało objętych roszczeniami lub trafiło w ręce przedsiębiorstw, takich jak PKP. Brak odpowiednich uregulowań sprawił, że tysiące osób od dekad toczy spory o prawo do swoich działek. Proponowane zmiany mają odblokować proces odtwarzania ogrodów i umożliwić regulację stanów prawnych nieruchomości, które dziś są obciążone nierealnymi do spłacenia stawkami. Wprowadzenie specjalnej stawki 0,1% miałoby pozwolić na odbudowanie zaufania obywateli do państwa i zabezpieczenie przyszłości tysięcy rodzinnych ogródków.

PZD przypomina, że współczesne wyzwania, takie jak zmiany klimatyczne oraz wzrost zainteresowania działkami po pandemii, sprawiają, że ochrona ROD jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Statystyki są nieubłagane: w ciągu ostatnich 10 lat powierzchnia ROD zmniejszyła się o około 400 hektarów, co oznacza utratę 12 000 indywidualnych działek. PZD zwraca się do całej społeczności ogrodowej o jedność i wsparcie dla proponowanych zmian. Tylko systemowe rozwiązania na poziomie ustawowym dają szansę na zachowanie poziomu dostępności działek dla osób o najniższych dochodach i zapewnienie ROD bezpiecznej przyszłości.