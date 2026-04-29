Niemcy i Amerykanie mogą nam zazdrościć. Młodzi Polacy znaleźli sposób na stres o pieniądze

Polska fenomenem na tle Zachodu: Tylko 9% młodych czuje silną presję związaną z pieniędzmi

Młodzi dorośli w Polsce znacznie rzadziej odczuwają silny stres związany z pieniędzmi niż ich rówieśnicy w krajach zachodnich — i to mimo że ich sytuacja finansowa niekoniecznie jest lepsza. Z badań wynika, że tylko 9% osób w wieku 18–34 lata deklaruje wysoki poziom napięcia finansowego. W Niemczech odsetek ten jest ponad dwukrotnie wyższy, a w Stanach Zjednoczonych — aż trzykrotnie.

Dlaczego młodzi Polacy nie boją się braku pieniędzy? To kwestia podejścia

Na tle największych gospodarek Zachodu Polska wyróżnia się najniższym poziomem finansowego stresu wśród młodych. Eksperci podkreślają jednak, że nie oznacza to braku problemów czy większej stabilności materialnej.

– Młodzi Polacy nie mają mniej wyzwań finansowych, ale inaczej na nie reagują. W Polsce częściej widoczne jest podejście oparte na bieżącym zarządzaniu budżetem oraz większa akceptacja dla przejściowej niestabilności finansowej. W bardziej rozwiniętych gospodarkach większą rolę odgrywają oczekiwania wobec poziomu życia i presja porównawcza. To może zwiększać odczuwane napięcie nawet przy relatywnie stabilnej sytuacji finansowej i dobrych zarobkach - podkreśla Michał Piątek, dyrektor generalny Raisin w Polsce.

Francja w ogonie zestawienia. Tam stres finansowy jest normą

Ciekawy schemat widać także w podziale na grupy wiekowe. Polska jako jedyna spośród analizowanych gospodarek notuje najniższy poziom napięcia finansowego właśnie wśród najmłodszych. W grupie 18–34 lata 39,8% osób deklaruje jakikolwiek stres związany z pieniędzmi. Wśród osób w wieku 35–49 lat wskaźnik ten wynosi 46,1%, a w grupie 50–69 — 44,2%.

W większości innych krajów jest odwrotnie — to młodsze pokolenia częściej odczuwają presję finansową. Szczególnie wyraźnie widać to we Francji, gdzie aż 66,3% osób w wieku 18–34 lata deklaruje obciążenie psychiczne związane z pieniędzmi.

BLIK i aplikacje mobilne jako tarcza przed stresem: Jak technologia daje Polakom spokój

Niższy poziom stresu wśród młodych Polaków wiąże się również z większym poczuciem kontroli nad własnymi finansami. W tej grupie wiekowej 46% badanych uważa, że ma duży lub pełny wpływ na swoją sytuację finansową. Z kolei tylko 15% przyznaje się do braku kontroli nad budżetem domowym.

Tam, gdzie rośnie poczucie sprawczości, spada poziom napięcia. Polska jest tego wyraźnym przykładem.

Duże znaczenie ma także rozwój narzędzi cyfrowych. Powszechny dostęp do bankowości mobilnej i nowoczesnych rozwiązań finansowych pozwala na bieżąco monitorować wydatki, co wzmacnia kontrolę nad pieniędzmi.

– Jednym z czynników, które mogą to tłumaczyć, jest łatwy dostęp do narzędzi finansowych. Polska należy do najbardziej rozwiniętych rynków bankowości elektronicznej, a rozwiązania cyfrowe upowszechniły się tu wcześniej niż w wielu krajach objętych badaniem. Blisko 20 mln Polaków korzysta z systemu BLIK, a liczba użytkowników bankowości mobilnej cały czas rośnie. Ten stały i bezpośredni dostęp do finansów – w tym wydatków i stanu konta – wzmacnia poczucie kontroli nad pieniędzmi – komentuje Michał Piątek.

Podobny trend widać w całym społeczeństwie — niemal połowa Polaków (48,9%) deklaruje wysoki poziom kontroli nad swoimi finansami, co jest jednym z lepszych wyników w badaniu.

Financial Confidence Score: Polacy liderami finansowej pewności siebie

Dane potwierdzają także wysoki poziom finansowej pewności siebie młodych Polaków. Wskaźnik Financial Confidence Score dla grupy 18–34 lata osiąga w Polsce najwyższy poziom spośród wszystkich analizowanych krajów. Taki wynik sugeruje większą skłonność do planowania i podejmowania przemyślanych decyzji, zamiast działania pod wpływem impulsu.

– Poczucie kontroli nad finansami zmienia sposób reagowania na pieniądze. Tam, gdzie ono rośnie, maleje skłonność do działania pod wpływem paniki. Konsumenci częściej podejmują bardziej racjonalne, a nie emocjonalne decyzje dotyczące oszczędzania czy inwestycji. Taki rynek jest mniej podatny na impulsy i bardziej nastawiony na porównywanie ofert, gdzie wygrywają rozwiązania czytelne, konkurencyjne i łatwe do zestawienia z innymi – mówi dyrektor generalny Raisin.

Spokojny konsument wybiera mądrzej. Jak brak paniki wpływa na portfele Polaków?

Niższy poziom stresu finansowego nie ogranicza się wyłącznie do młodych. W całej populacji 43,3% Polaków deklaruje odczuwanie napięcia związanego z pieniędzmi — to jeden z najniższych wyników w badaniu. Bardzo silny stres wskazuje jedynie 13,3% badanych, podczas gdy w USA dotyczy to ponad jednej czwartej społeczeństwa. To przekłada się na sposób podejmowania decyzji — Polacy częściej działają spokojnie i długofalowo, zamiast reagować impulsywnie pod wpływem presji.