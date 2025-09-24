Projekt ustawy zakładającej wyeliminowanie zjawiska bezpłatnych staży trafił do wykazu prac rządu (UD307). Autorem projektu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak wskazuje projektodawca, celem zmian jest ułatwienie uczciwego startu na rynku pracy oraz podniesienie jakości i atrakcyjności staży jako formy zdobywania doświadczenia.

Likwidacja bezpłatnych staży

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują wiele form organizacji staży i praktyk – w ramach systemu oświaty, szkolnictwa wyższego, zawodów regulowanych, a także przez powiatowe urzędy pracy. Projektowana ustawa ma uchylić ustawę z dnia z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 1244 oraz z 2025 r. poz. 620). Regulowane w tej ustawie praktyki absolwenckie zostaną zastąpione stażami realizowanymi na podstawie niniejszego projektu. W konsekwencji zostanie zlikwidowana możliwość oferowania bezpłatnej praktyki absolwenckiej.

Z badań przeprowadzonych w 2023 r. na zlecenie MRPiPS wynika, że ponad 1/3 pracodawców (oferujących praktyki), zapewnia tylko bezpłatne praktyki, a kolejne niespełna 20% oferuje odpłatne praktyki tylko w przypadku niektórych ofert. Pracodawcy umożliwiający odpłatne praktyki w większości wypłacali wynagrodzenie poniżej 1800 zł.

Projekt ustawy ma regulować m.in. okres obowiązywania i wypowiedzenia umowy, elementy umowy, w tym program stażu oraz obowiązek wyznaczenia osoby, która sprawuje opiekę nad stażystą i odpowiada za prawidłową realizację stażu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia do projektu ustawy.

Wynagrodzenie stażysty prawie 9 tys. zł

Przepisy mają nałożyć na organizatora praktyki do wypłacania miesięcznego świadczenia pieniężnego dla stażystów. Minimalna kwota ma być równa 35% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (obecnie byłoby to ok. 3062 zł brutto). Jednocześnie wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie mogłaby przekraczać wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (obecnie byłoby to ok. 8 749 zł brutto).

Ubezpieczenie dla stażysty

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie obowiązku zapewnienia stażyście ubezpieczenia. Planuje się, że do stażysty zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 350, z późn. zm.) dotyczące zleceniobiorców. Zatem stażyści będą podlegać ubezpieczeniom na tych samych zasadach co zleceniobiorcy.

Maksymalnie 6 miesięcy na stażu

Założenia do projektu ustawy o stażach przewidują maksymalny okres trwania stażu do 6 miesięcy. Zawarcie kolejnej umowy pomiędzy stażystą a tym samym podmiotem przyjmującym na staż byłoby możliwe tylko na łączny okres 6 miesięcy. Ponadto nowe przepisy mają przyznawać stażyście prawo do 1 dnia wolnego za każdy przepracowany miesiąc stażu w trakcie pierwszych 3 miesięcy stażu i do 2 dni za każdy przepracowany miesiąc stażu w trakcie kolejnych 3 miesięcy stażu. Z kolei czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy

BHP obejmie stażystów

Organizator stażu będzie miał obowiązek zapewnić stażyście bezpiecznych i higieniczne warunków odbywania stażu, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem stażu - odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Rozwiązanie umowy ze stażystą

Strony umowy o staż będą miały możliwość rozwiązania umowy na piśmie z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia w przypadku stażu trwającego do 3 miesięcy i 14 dni w przypadku stażu trwającego między 3 a 6 miesięcy.

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy o stażach przez Radę Ministrów to IV kwartał 2025 r.