Zwolnienie pracowników: chorego i przebywającego na urlopie bezpłatnym

W ramach grupowego zwolnienia pracodawca chce wypowiedzieć umowy o pracę m.in. pracownikowi przebywającemu na urlopie bezpłatnym oraz choremu pracownikowi – na zwolnieniu lekarskim. W przypadku urlopu bezpłatnego trzeba sprawdzić, czy trwa on co najmniej 3 miesiące, a w przypadku zwolnienia lekarskiego – czy upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy na skutek choroby trwa:

1) dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy albo

2) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.