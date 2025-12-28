Niedziele handlowe w grudniu 2025

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele, zakupy w większości niedziel w roku nie są możliwe. Wyjątkiem są konkretne daty — zwykle siedem niedziel handlowych, w tym dwie w grudniu: przed świętami i tuż po nich.

W 2025 roku ostatnie niedziele handlowe przypadają 14 i 21 grudnia.

Natomiast 28 grudnia 2025 roku nie jest niedzielą handlową. Oznacza to, że większość dużych sklepów i centrów handlowych będzie tego dnia zamknięta.

Gdzie można zrobić zakupy 28 grudnia?

Mimo zakazu handlu w niedzielę, część placówek może działać normalnie.

Czynne będą m.in.:

małe sklepy, takie jak Żabka i Carrefour Express,

stacje benzynowe,

dyżurne apteki,

lokale gastronomiczne,

kawiarnie, restauracje i bary.

Większość supermarketów, dyskontów (np. Biedronka, Lidl, Kaufland, Netto) oraz centrów handlowych pozostanie zamknięta.

Kiedy następna niedziela handlowa?

Po 28 grudnia kolejną okazją do niedzielnych zakupów będzie ostatnia niedziela stycznia 2026 roku – zgodnie z kalendarzem przewidzianym na przyszły rok. Harmonogram niedziel handlowych na 2026 zostanie opublikowany na początku stycznia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.