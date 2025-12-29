Podczas specjalnej telekonferencji omówiono aktualny stan rozmów pokojowych, których celem jest doprowadzenie do zakończenia pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Prezydent Karol Nawrocki zwrócił uwagę na wyraźne zaangażowanie strony amerykańskiej w proces negocjacyjny. Podziękował Prezydentowi Donaldowi Trumpowi za udział w dzisiejszej rozmowie oraz za determinację w działaniach na rzecz zakończenia konfliktu.

W ocenie polskiego prezydenta właśnie aktywna rola Waszyngtonu, przy jednoczesnej spójności stanowiska państw europejskich, tworzy realne warunki do wypracowania porozumienia, które nie będzie jedynie chwilowym zawieszeniem broni, lecz trwałym fundamentem bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Lotnisko Rzeszów–Jasionka i kluczowa pozycja Polski

W trakcie rozmowy Karol Nawrocki jednoznacznie podkreślił znaczenie Polski jako państwa zaplecza logistycznego dla Ukrainy. Zaznaczył, że od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę lotnisko Rzeszów–Jasionka funkcjonuje jako główny hub transportowy dla ponad 90 proc. pomocy kierowanej do walczącego państwa.

Ten fakt – jak wskazał prezydent – sprawia, że pozycja Polski w momencie podpisywania ewentualnego porozumienia pokojowego będzie kluczowa. Nie chodzi wyłącznie o logistykę, lecz także o polityczną i strategiczną rolę Warszawy w systemie bezpieczeństwa regionu oraz w powojennej odbudowie Ukrainy.

Jedność Europy i warunek trwałego pokoju

Prezydent RP zwrócił uwagę, że dzisiejsza rozmowa jasno pokazuje, iż wszelkie ustalenia dotyczące pokoju i bezpieczeństwa w regionie muszą zapadać w gronie wszystkich zainteresowanych stron. W jego ocenie pomijanie któregokolwiek z kluczowych aktorów – zarówno Ukrainy, jak i państw bezpośrednio zaangażowanych w pomoc – osłabiałoby wiarygodność i trwałość ewentualnych porozumień.

Determinacja strony amerykańskiej, w połączeniu z jednością stanowiska państw europejskich, została wskazana jako element, który po raz pierwszy od wielu miesięcy daje realną szansę na zakończenie wojny wywołanej przez Federację Rosyjską, bez podważania suwerenności Ukrainy i stabilności regionu.

Kolejna rozmowa Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem

Telekonferencja była kolejnym kontaktem prezydenta RP z prezydentem USA w ostatnich dniach. 26 grudnia Karol Nawrocki i Donald Trump odbyli rozmowę telefoniczną, podczas której poruszyli temat stanu relacji transatlantyckich oraz bezpieczeństwa w regionie w kontekście wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską. W szczególności dyskutowano wówczas o postępach uzgodnień pokojowych.

Rozmowa dotyczyła także udziału Polski w pracach grupy G20, polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej oraz kwestii związanych z energetyką. Jak podkreślano po jej zakończeniu, rozmowa odbyła się w ciepłej i serdecznej atmosferze, co miało dodatkowo wzmocnić polityczny sygnał o bliskiej współpracy Warszawy i Waszyngtonu w kluczowych sprawach międzynarodowych.