Minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek zaprezentował listę 58 priorytetów Rady Ministrów, podzielonych na cztery główne obszary: bezpieczeństwo, gospodarka, sprawne państwo i cyfryzacja. W ramach tych obszarów znalazły się rozwiązania wspierające seniorów i rodzin aktywnych zawodowo. Chodzi o wsparcie w postaci bonu senioralnego. Oprócz tego, zaproponowano wprowadzenie nowego narzędzia inwestycyjnego – Osobistego Konta Inwestycyjnego (OKI), które jednak odbiega od oczekiwań dotyczących systemowego obniżenia podatku Belki. Z kolei w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad zmianą regulacji dotyczących mechanizmu waloryzacji kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zmiana ma dotyczyć corocznej weryfikacji kryterium dochodowego a nie jak jest obecnie co trzy lata.

Bon senioralny od 2026 r. Kto może liczyć na 2150 zł?

Bon senioralny to nowe świadczenie finansowe, które ma wspierać osoby (zstępnych – dzieci, wnuki) opiekujące się osobami starszymi. Maksymalna wartość bonu senioralnego wynosi 2150 zł miesięcznie. Co ważne wartość bonu senioralnego nie podlega wymianie na gotówkę. Jak wskazują autorzy projektu, bon ma zapewnić realną pomoc, a nie być dodatkowym źródłem pieniędzy. Dzięki świadczeniu rodziny skorzystają z dodatkowych środków na pokrycie kosztów związanych z opieką – na przykład usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych ale też zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Bony senioralne nie będą dostępne dla wszystkich osób opiekujących się osobami starszymi. Aby go otrzymać należy spełnić określone wymogi:

być osobą aktywną zawodowo,

osoba, nad którą sprawowana jest opieka, musi mieć co najmniej 75 lat oraz wymagać opieki w zakresie podstawowych czynności życia codziennego.

Dodatkowo aby otrzymać bon, należy spełnić kryterium dochodowe (średnia miesięczna wysokość emerytury lub renty z uwzględnieniem dodatku pielęgnacyjnego):

2026 rok – dochód seniora nie może przekroczyć 3 500 zł brutto,

2027 rok – maksymalny dochód wzrośnie do 4 000 zł brutto,

2028 rok – limit dochodu to 4 500 zł brutto,

2029 rok i kolejne lata – dochód seniora nie może przekroczyć 5 000 zł brutto.

Projekt ustawy o bonie senioralnym jest na etapie prac rządowych. Planowane wejście w życie przepisów to 1 styczeń 2026 r.

Inwestowanie bez podatku Belki - Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI)

Minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański, zapowiedział wprowadzenie nowego narzędzia inwestycyjnego – Osobistego Konta Inwestycyjnego (OKI). Zgodnie z założeniami, inwestycje do kwoty 100 000 zł będą zwolnione z podatku (w tym do 25 tys. zł środków o charakterze oszczędnościowym). Konto będzie miało charakter osobisty i dobrowolny, z możliwością wpłaty i wypłaty środków pieniężnych w każdej chwili, a także jak już wspomniano zwolnieniem zgromadzonych środków (aktywów) z opodatkowania do kwoty 100 tys. Zł. Oznacza to brak systemowej likwidacji podatku Belki.

Planowany start programu przewidziano na połowę 2026 roku.

Zakaz bezpłatnych staży

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad ograniczeniem zjawiska fałszywych staży i wprowadzeniem minimalnej odpłatności za staż. Przewiduje się również określenie maksymalnego okresu trwania stażu do 6 miesięcy. Projekt ustawy zakładającej wyeliminowanie zjawiska bezpłatnych staży trafił do wykazu prac rządu (druk nr UD307). Projektowana ustawa uchyli ustawę z dnia z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. z 2018 r. poz. 1244 oraz z 2025 r. poz. 620). W konsekwencji zostanie zlikwidowana możliwość oferowania bezpłatnej praktyki absolwenckiej.

Świadczenie alimentacyjne z coroczną waloryzacją

Ponadto resort pracy pracuje nad:

opracowaniem kompleksowego modelu orzekania o niepełnosprawności, odpowiadającego na indywidualne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, systemu świadczeń, ulg podatkowych i innych form wsparcia,

zwiększeniem dostępności do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

włączeniem świadczeń rodzinnych do systemu pomocy społecznej, przy jednoczesnym ujednoliceniu definicji rodziny,

uproszczeniem systemu świadczeń skierowanych do rodzin z dziećmi poprzez ich usystematyzowanie i dostosowanie do potrzeb rodzin o najniższych dochodach,

coroczną weryfikacją kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczeń (np. fundusz alimentacyjny, pomoc społeczna w miejsce co 3 letniej - coroczna waloryzacja),

opracowaniem jasnej i jednoznacznej definicji dochodu oraz dostosowanie do niej kryteriów dochodowych w pomocy społecznej.

Szczegółowe założenia programu nie są jeszcze znane. Rząd ma je przedstawić w kolejnych tygodniach.