Tak wynika z założeń do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wyników ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022–2025, który przygotowuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

„Zbliżająca się ewaluacja za lata 2022–2025 wywołuje obawy wśród podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki co do możliwych konsekwencji, jakie mogą pojawić się w związku z jej przeprowadzeniem” – informuje resort. Przypomnijmy, od jej wyników zależy wiele uprawnień, które może uzyskać lub stracić uczelnia bądź instytut. Zadecydują przyznane oceny – od A+ (najlepszej) przez A, B+, B do C (najsłabszej). Obawy środowiska akademickiego dotyczą m.in. prawa do tworzenia kierunków studiów, prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora czy prowadzenia szkół doktorskich.