Czy 26 grudnia sklepy są otwarte

26 grudnia 2025 r. to drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i ustawowy dzień wolny od pracy, wprost wskazany w kalendarzu świąt państwowych. Tego dnia działa również ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, która zakazuje pracy większości sklepów.

25 i 26 grudnia handel w dużych sklepach jest zabroniony – zamknięte są m.in. Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan, Dino, Aldi czy Netto.

Nowe przepisy, które w 2025 r. wprowadziły wolną od pracy Wigilię (24 grudnia), powodują, że dyskonty i hipermarkety nie działają przez pełne 72 godziny – od 24 do 26 grudnia włącznie.

Które sklepy są otwarte 26 grudnia

Zakaz handlu przewiduje katalog wyjątków – dzięki nim część placówek może legalnie obsługiwać klientów także 26 grudnia.

Małe sklepy, w których za ladą stoi osobiście właściciel (ewentualnie jego najbliższa rodzina).

Część sklepów convenience (Żabki, Carrefour Express).

Sklepy na stacjach paliw oraz małe sklepy na dworcach i lotniskach, które mogą działać także w święta.

​Decyzja o otwarciu w drugi dzień świąt należy każdorazowo do franczyzobiorcy lub właściciela konkretnej placówki, dlatego dostępność może się różnić nawet w obrębie jednej sieci.

Godziny otwarcia – Żabka, Carrefour Express, stacje, małe sklepy

Nie ma jednolitych, ogólnopolskich godzin otwarcia, ale można wskazać typowe ramy działania.

Żabka i inne sklepy convenience z wyjątkiem ustawowym – część placówek otwiera się zwykle później niż w dni robocze (około 10:00–11:00) i zamyka wcześniej (często 18:00–20:00).

z wyjątkiem ustawowym – część placówek otwiera się zwykle później niż w dni robocze (około 10:00–11:00) i zamyka wcześniej (często 18:00–20:00). Carrefour Express i inne małe sklepy franczyzowe funkcjonują podobnie jak Żabka - decyzję o pracy i godzinach podejmuje franczyzobiorca, więc konieczne jest sprawdzenie informacji na drzwiach lub w aplikacji.

funkcjonują podobnie jak Żabka - decyzję o pracy i godzinach podejmuje franczyzobiorca, więc konieczne jest sprawdzenie informacji na drzwiach lub w aplikacji. Stacje paliw – duże sieci paliwowe deklarują całodobową pracę swoich stacji, a część z nich prowadzi rozszerzoną sprzedaż spożywczą i podstawowych produktów.

– duże sieci paliwowe deklarują całodobową pracę swoich stacji, a część z nich prowadzi rozszerzoną sprzedaż spożywczą i podstawowych produktów. Apteki - otwarte będą wyłącznie placówki pełniące dyżury świąteczne wyznaczone przez rady powiatów.

- otwarte będą wyłącznie placówki pełniące dyżury świąteczne wyznaczone przez rady powiatów. Aplikacje do zamawiania jedzenia (Pyszne.pl, Glovo, Wolt, Uber Eats) - platformy co do zasady działają w święta.

- platformy co do zasady działają w święta. Aplikacje do zakupów spożywczych (Jush, Lisek, Wolt Market) - działają w dużych miastach i w ograniczonych godzinach.

Szacuje się, że 60–80 proc. sklepów typu convenience (Żabka, Carrefour Express) w dużych miastach będzie czynnych w którymś przedziale godzinowym, ale niemal zawsze w trybie świątecznym, czyli krócej niż zwykle.

Sklepy 26 grudnia. Co na pewno będzie zamknięte?

Super- i hipermarkety (Carrefour, Auchan, E.Leclerc, Kaufland itp.).

Dyskonty (Biedronka, Lidl, Dino, Netto, Aldi).

Większość sklepów w centrach handlowych oraz duże sieci na dworcach, które z uwagi na ryzyko prawne nie korzystają z wyjątków.

Dopiero następnego dnia roboczego po świętach sieci wracają do standardowych godzin otwarcia.

Praktyczne wskazówki dla klientów