2026 rok będzie o 16 godzin (2 dni) bardziej pracowity niż 2025. W 2025 pracujemy 1992 godziny, a w 2026 – 2008 godzin. Różnica wynika bezpośrednio z układu dni tygodnia oraz świąt ustawowo wolnych od pracy.
Jak już wspomniano, w 2026 roku całkowity, roczny wymiar czasu pracy wynosi 2008 godzin, co odpowiada 251 dniom roboczym (przy założeniu 8-godzinnego dnia pracy). Liczba dni wolnych obejmuje wszystkie soboty, niedziele oraz święta ustawowo wolne od pracy przypadające w inne dni niż niedziela.
|Miesiąc
|Liczba godzin pracy
|Liczba dni pracy
|Liczba dni wolnych
|Styczeń
|160
|20
|11
|Luty
|160
|20
|8
|Marzec
|176
|22
|9
|Kwiecień
|168
|21
|9
|Maj
|160
|20
|11
|Czerwiec
|168
|21
|9
|Lipiec
|184
|23
|8
|Sierpień
|160
|20
|11
|Wrzesień
|176
|22
|8
|Październik
|176
|22
|9
|Listopad
|160
|20
|10
|Grudzień
|160
|20
|11
|Łącznie
|2008
|251
|114
Warto podkreślić, że osoby zatrudnione na część etatu mają wymiar czasu pracy obniżany proporcjonalnie.
Które miesiące będą najkrótsze, a które najdłuższe w 2026?
Najbardziej pracowitym miesiącem w 2026 roku będzie lipiec, w którym do przepracowania są 184 godziny (23 dni robocze).
Najmniej pracowite będą natomiast styczeń, luty, maj, sierpień, listopad oraz grudzień – w każdym z tych miesięcy wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin (20 dni roboczych).
Dwa święta w sobotę 2026 – dwa dni wolne do oddania
Warto zauważyć, że w 2026 roku dwa święta ustawowo wolne od pracy przypadają w sobotę. Chodzi o Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) oraz drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia). Zgodnie z przepisami każde z nich obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, co oznacza, że pracownikom przysługuje prawo do dwóch dodatkowych dni wolnych do odebrania w innym terminie.
Co istotne:
- termin odbioru dnia wolnego ustala pracodawca (np. poprzez grafik lub zarządzenie),
- dzień wolny musi zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym,
- brak oddania dnia wolnego oznacza naruszenie przepisów o czasie pracy.
Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 r.
|Data
|Dzień tygodnia
|Nazwa święta
|1 stycznia
|Czwartek
|Nowy Rok
|6 stycznia
|Wtorek
|Święto Trzech Króli
|5 kwietnia
|Niedziela
|Wielkanoc (I dzień)
|6 kwietnia
|Poniedziałek
|Poniedziałek Wielkanocny
|1 maja
|Piątek
|Święto Pracy
|3 maja
|Niedziela
|Święto Konstytucji 3 Maja
|24 maja
|Niedziela
|Zielone Świątki
|4 czerwca
|Czwartek
|Boże Ciało
|15 sierpnia
|Sobota
|Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego
|1 listopada
|Niedziela
|Wszystkich Świętych
|11 listopada
|Środa
|Święto Niepodległości
|24 grudnia
|Czwartek
|Wigilia Bożego Narodzenia
|25 grudnia
|Piątek
|Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
|26 grudnia
|Sobota
|Boże Narodzenie (drugi dzień)
Najlepsze plany urlopowe w 2026 roku – jak zyskać maksymalnie dni wolnych
Rok 2026 sprzyja tym, którzy potrafią sprytnie planować urlop. Dzięki układowi świąt i weekendów można wydłużyć wypoczynek, nie wykorzystując całego rocznego limitu dni wolnych.
1. Styczeń
- Nowy Rok – 1 stycznia (czwartek)
- Święto Trzech Króli – 6 stycznia (wtorek)
Biorąc wolne 2 i 5 stycznia, zyskujemy aż 6 dni nieprzerwanego wypoczynku: od 1 do 6 stycznia.
2. Wielkanoc i długi weekend w kwietniu
- Wielkanoc – 5 kwietnia (niedziela)
- Poniedziałek Wielkanocny – 6 kwietnia
Wystarczy wziąć urlop 7 i 8 kwietnia, aby cieszyć się 5 dniami wolnego (od 5 do 8 kwietnia).
3. Czerwiec – Boże Ciało
Boże Ciało – 4 czerwca (czwartek)
Biorąc wolne w piątek 5 czerwca, tworzymy 4-dniowy długi weekend (od czwartku do niedzieli).
4. Sierpień i grudzień – święta w sobotę
W 2026 roku dwa święta przypadają w sobotę:
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
Każde z tych świąt obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, co oznacza dwa dodatkowe dni wolne do odbioru. Najlepiej „podpiąć” je pod już zaplanowany urlop, aby wydłużyć wakacje lub zimowy odpoczynek.
5. Listopad – Święto Niepodległości
- 11 listopada (środa)
Biorąc wolne 9 i 10 listopada lub 12 i 13 listopada, można stworzyć 4-dniowy mini-wyjazd lub przedłużony odpoczynek.
Dni wolne a planowanie urlopów w 2026 r. – stanowisko PIP
Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę, że koniec roku to czas tworzenia planów urlopów, które w 2026 roku będą miały szczególne znaczenie ze względu na dodatkowe dni wolne wynikające z układu kalendarza.
Zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy:
- urlopy wypoczynkowe co do zasady udziela się zgodnie z planem urlopów,
- pracodawca nie musi tworzyć planu, jeśli nie działa u niego organizacja związkowa albo wyrazi ona na to zgodę,
- w przypadku braku planu urlopu termin ustala się w porozumieniu z pracownikiem.
PIP podkreśla jednocześnie, że:
- samo złożenie wniosku urlopowego nie usprawiedliwia nieobecności w pracy, jeżeli pracodawca nie wyraził zgody,
- kompetencja do udzielania urlopów należy do pracodawcy, ale nie jest ona nieograniczona – powinien on w miarę możliwości uwzględniać wnioski pracowników,
- odmowa udzielenia urlopu nie może mieć charakteru dyskryminującego.
Kiedy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika
Jak przypomina PIP, są sytuacje, w których pracodawca jest związany wnioskiem urlopowym. Dotyczy to m.in.:
- urlopu udzielanego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,
- urlopu pracownika młodocianego w okresie ferii szkolnych,
- urlopu na żądanie (z zastrzeżeniem wyjątkowych sytuacji).
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 277)
