2026 rok będzie o 16 godzin (2 dni) bardziej pracowity niż 2025. W 2025 pracujemy 1992 godziny, a w 2026 – 2008 godzin. Różnica wynika bezpośrednio z układu dni tygodnia oraz świąt ustawowo wolnych od pracy.

Czas pracy w 2026 roku

Jak już wspomniano, w 2026 roku całkowity, roczny wymiar czasu pracy wynosi 2008 godzin, co odpowiada 251 dniom roboczym (przy założeniu 8-godzinnego dnia pracy). Liczba dni wolnych obejmuje wszystkie soboty, niedziele oraz święta ustawowo wolne od pracy przypadające w inne dni niż niedziela.

Miesiąc Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych Styczeń 160 20 11 Luty 160 20 8 Marzec 176 22 9 Kwiecień 168 21 9 Maj 160 20 11 Czerwiec 168 21 9 Lipiec 184 23 8 Sierpień 160 20 11 Wrzesień 176 22 8 Październik 176 22 9 Listopad 160 20 10 Grudzień 160 20 11 Łącznie 2008 251 114

Warto podkreślić, że osoby zatrudnione na część etatu mają wymiar czasu pracy obniżany proporcjonalnie.

Które miesiące będą najkrótsze, a które najdłuższe w 2026?

Najbardziej pracowitym miesiącem w 2026 roku będzie lipiec, w którym do przepracowania są 184 godziny (23 dni robocze).

Najmniej pracowite będą natomiast styczeń, luty, maj, sierpień, listopad oraz grudzień – w każdym z tych miesięcy wymiar czasu pracy wynosi 160 godzin (20 dni roboczych).

Dwa święta w sobotę 2026 – dwa dni wolne do oddania

Warto zauważyć, że w 2026 roku dwa święta ustawowo wolne od pracy przypadają w sobotę. Chodzi o Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) oraz drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia). Zgodnie z przepisami każde z nich obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, co oznacza, że pracownikom przysługuje prawo do dwóch dodatkowych dni wolnych do odebrania w innym terminie.

Co istotne:

termin odbioru dnia wolnego ustala pracodawca (np. poprzez grafik lub zarządzenie),

dzień wolny musi zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym,

brak oddania dnia wolnego oznacza naruszenie przepisów o czasie pracy.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2026 r.

Data Dzień tygodnia Nazwa święta 1 stycznia Czwartek Nowy Rok 6 stycznia Wtorek Święto Trzech Króli 5 kwietnia Niedziela Wielkanoc (I dzień) 6 kwietnia Poniedziałek Poniedziałek Wielkanocny 1 maja Piątek Święto Pracy 3 maja Niedziela Święto Konstytucji 3 Maja 24 maja Niedziela Zielone Świątki 4 czerwca Czwartek Boże Ciało 15 sierpnia Sobota Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego 1 listopada Niedziela Wszystkich Świętych 11 listopada Środa Święto Niepodległości 24 grudnia Czwartek Wigilia Bożego Narodzenia 25 grudnia Piątek Boże Narodzenie (pierwszy dzień) 26 grudnia Sobota Boże Narodzenie (drugi dzień)

Najlepsze plany urlopowe w 2026 roku – jak zyskać maksymalnie dni wolnych

Rok 2026 sprzyja tym, którzy potrafią sprytnie planować urlop. Dzięki układowi świąt i weekendów można wydłużyć wypoczynek, nie wykorzystując całego rocznego limitu dni wolnych.

1. Styczeń

Nowy Rok – 1 stycznia (czwartek)

Święto Trzech Króli – 6 stycznia (wtorek)

Biorąc wolne 2 i 5 stycznia, zyskujemy aż 6 dni nieprzerwanego wypoczynku: od 1 do 6 stycznia.

2. Wielkanoc i długi weekend w kwietniu

Wielkanoc – 5 kwietnia (niedziela)

Poniedziałek Wielkanocny – 6 kwietnia

Wystarczy wziąć urlop 7 i 8 kwietnia, aby cieszyć się 5 dniami wolnego (od 5 do 8 kwietnia).

3. Czerwiec – Boże Ciało

Boże Ciało – 4 czerwca (czwartek)

Biorąc wolne w piątek 5 czerwca, tworzymy 4-dniowy długi weekend (od czwartku do niedzieli).

4. Sierpień i grudzień – święta w sobotę

W 2026 roku dwa święta przypadają w sobotę:

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Każde z tych świąt obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin, co oznacza dwa dodatkowe dni wolne do odbioru. Najlepiej „podpiąć” je pod już zaplanowany urlop, aby wydłużyć wakacje lub zimowy odpoczynek.

5. Listopad – Święto Niepodległości

11 listopada (środa)

Biorąc wolne 9 i 10 listopada lub 12 i 13 listopada, można stworzyć 4-dniowy mini-wyjazd lub przedłużony odpoczynek.

Dni wolne a planowanie urlopów w 2026 r. – stanowisko PIP

Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę, że koniec roku to czas tworzenia planów urlopów, które w 2026 roku będą miały szczególne znaczenie ze względu na dodatkowe dni wolne wynikające z układu kalendarza.

Zgodnie z art. 163 Kodeksu pracy:

urlopy wypoczynkowe co do zasady udziela się zgodnie z planem urlopów,

pracodawca nie musi tworzyć planu, jeśli nie działa u niego organizacja związkowa albo wyrazi ona na to zgodę,

w przypadku braku planu urlopu termin ustala się w porozumieniu z pracownikiem.

PIP podkreśla jednocześnie, że:

samo złożenie wniosku urlopowego nie usprawiedliwia nieobecności w pracy, jeżeli pracodawca nie wyraził zgody,

kompetencja do udzielania urlopów należy do pracodawcy, ale nie jest ona nieograniczona – powinien on w miarę możliwości uwzględniać wnioski pracowników,

odmowa udzielenia urlopu nie może mieć charakteru dyskryminującego.

Kiedy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika

Jak przypomina PIP, są sytuacje, w których pracodawca jest związany wnioskiem urlopowym. Dotyczy to m.in.:

urlopu udzielanego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim,

urlopu pracownika młodocianego w okresie ferii szkolnych,

urlopu na żądanie (z zastrzeżeniem wyjątkowych sytuacji).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 277)