- Spółka z o.o. - podstawowe informacje
- Cyfryzacja KRS - co wiadomo na dziś o 2026 roku?
- Obowiązki wspólników spółki z o.o. w 2026 roku
- Jak zarejestrować spółkę z o.o. w 2026 roku? Instrukcja krok po kroku
- Tabela porównawcza - rejestracja spółki z o.o. w 2025 i 2026 r.
- FAQ
W niniejszym opracowaniu przedstawiono: aktualne zasady działania spółki z o.o., obowiązki wspólników, procedurę rejestracji spółki w 2026 roku oraz elementy, które mogą ulec zmianie w związku z trwającą cyfryzacją systemu KRS.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową, posiadającą osobowość prawną i funkcjonującą na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Najważniejsze cechy spółki z o.o.:
- ograniczona odpowiedzialność wspólników (ryzykują wyłącznie wniesionymi wkładami),
- pełna księgowość zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- minimalny kapitał zakładowy: 5 000 zł,
- możliwość rejestracji online przez Portal Rejestrów Sądowych lub system S24 (dla wzorca umowy),
- funkcjonowanie organów spółki zgodnie z KSH (zarząd obowiązkowy, zgromadzenie wspólników).
Cyfryzacja KRS - co wiadomo na dziś o 2026 roku?
W ostatnich latach trwają intensywne prace Ministerstwa Sprawiedliwości nad pełną elektronizacją postępowań rejestrowych oraz rozwojem Portalu Rejestrów Sądowych. Reformy realizowane są stopniowo od 2021 roku i obejmują m.in.:
- składanie wniosków do KRS wyłącznie elektronicznie,
- podpisywanie dokumentów elektronicznie,
- elektroniczne doręczenia,
- rozwój integracji między PRS, S24 i innymi systemami państwowymi.
Na chwilę obecną (stan na przełom 2025 i 2026 roku) nie ogłoszono ustawowych zmian, które miałyby wejść w życie w 2026 roku i wprowadzać nowe obowiązki dla spółek z o.o.Możliwe są dalsze ulepszenia funkcjonalne PRS oraz zwiększenie zakresu danych przetwarzanych elektronicznie, jednak ich ostateczny kształt zależy od dalszych prac legislacyjnych i komunikatów Ministerstwa Sprawiedliwości.
Obowiązki wspólników spółki z o.o. w 2026 roku
Wspólnicy spółki z o.o. mają ustawowe obowiązki na podstawie KSH, ustawy o KRS i ustawy AML. Do najważniejszych należą:
1. Obowiązki korporacyjne
- podejmowanie uchwał w sprawach wymagających zgromadzenia wspólników (art. 231 KSH),
- aktualizacja listy wspólników (art. 188 KSH),
- zawiadomienie zarządu o zbyciu udziałów (art. 187 KSH),
- zgłaszanie zmian danych spółki do KRS w ustawowym terminie.
2. Obowiązki dokumentacyjne
- sporządzanie uchwał i protokołów w formie pisemnej lub elektronicznej,
- podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem, e-dowodem lub profilem zaufanym (zgodnie z PRS),
- zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR oraz ich aktualizacja.
3. Obowiązki finansowe
- coroczne zatwierdzenie sprawozdania finansowego (art. 231 KSH),
- przesyłanie sprawozdań finansowych do KRS wyłącznie w formie elektronicznej,
- obowiązki podatkowe wynikające z ustawy o CIT i ustawy o VAT.
Jak zarejestrować spółkę z o.o. w 2026 roku? Instrukcja krok po kroku
Rejestracja spółki z o.o. odbywa się w pełni elektronicznie.
Krok 1: Przygotowanie umowy spółki
Umowę spółki można zawrzeć:
- u notariusza - gdy umowa ma być niestandardowa,
- w systemie S24 - jeśli wspólnicy korzystają ze wzorca.
Krok 2: Uzyskanie podpisów elektronicznych
Wnioskodawcy muszą posiadać:
- profil zaufany,
- kwalifikowany podpis elektroniczny lub e-dowód.
Krok 3: Złożenie wniosku o wpis do KRS (PRS)
Do wniosku dołącza się m.in.:
- umowę spółki,
- dane członków zarządu,
- adresy do doręczeń,
- oświadczenie o wniesieniu kapitału,
- PKD,
- dane wspólników.
Krok 4: Opłata sądowa i wpis
Po opłaceniu wniosku sąd rejestrowy dokonuje wpisu do KRS. Z chwilą wpisu spółka uzyskuje osobowość prawną.
Krok 5: Obowiązki po rejestracji
- zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych do CRBR (jeśli nie zostało wykonane automatycznie przez PRS),
- NIP-8 (gdy wymagane),
- założenie rachunku bankowego,
- zgłoszenia podatkowe (VAT-R - jeśli dotyczy).
Tabela porównawcza - rejestracja spółki z o.o. w 2025 i 2026 r.
|Element
|2025
|2026
|Forma wniosków
|elektroniczna
|elektroniczna (bez zmian systemowych zapowiedzianych ustawowo)
|Dane ujawniane w KRS
|zgodnie z ustawą o KRS
|zgodnie z ustawą o KRS (brak nowych obowiązków na 2026 rok)
|CRBR
|osobne zgłoszenie po rejestracji
|zgłoszenie obowiązkowe, integracja z PRS rozwijana technologicznie, brak daty pełnej automatyzacji
|Podpisy
|profil zaufany / kwalifikowany podpis
|bez zmian - podpis elektroniczny wymagany
FAQ
Jakie są najważniejsze zmiany w KRS w 2026 roku?
Obecnie trwają prace nad dalszą cyfryzacją KRS, jednak brak oficjalnie ogłoszonych zmian ustawowych obowiązujących od 2026 roku. Możliwe są rozwój funkcjonalny PRS i usprawnienia po stronie systemowej.
Czy można założyć spółkę z o.o. bez notariusza?
Tak - przez system S24, jeśli korzysta się ze wzorca umowy.
Czy wspólnicy lub zarząd muszą ujawniać adres e-mail w KRS?
Tak - adres do doręczeń elektronicznych jest wymagany zgodnie z ustawą o KRS, ale nie ma przepisów nakazujących dodatkowe ujawnianie adresów e-mail od 2026 roku.
Ile kosztuje rejestracja spółki w 2026 roku?
Wysokość opłat sądowych pozostaje taka jak dotychczas, chyba że zostaną ogłoszone nowe stawki w drodze nowelizacji (na moment przygotowania tekstu brak takich projektów). Obecnie opłata sądowa za wpis spółki do rejestru przedsiębiorców KRS wynosi 500 zł, natomiast opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.
Źródła:
- Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 869)
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18)
- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120)
- Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 644)
- Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. z 2025 r. poz. 1228)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję