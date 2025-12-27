Bakalarska - pożar wybuchł w nocy

W sobotę 26 grudnia, chwilę przed godziną 1.00, wybuchł pożar lokali usługowych urządzonych w dawnych kontenerach morskich przy ul. Bakalarskiej 2 w warszawskiej dzielnicy Włochy. Ogniem objęte są przede wszystkim kontenery przerobione na lokale usługowe, a strażacy nie opanowali jeszcze pożaru. Sytuacja jest dynamiczna, a na miejscu działa już kilka zastępów straży pożarnej, w tym grupa operacyjna miasta. Informację jako pierwszy podał serwis miejskireporter.pl.

Pożar i zablokowana Bakalarska

W rejonie pożaru panuje duże zadymienie, które dotarło również do sąsiednich kontenerów. Dym rozprzestrzenia się po dzielnicy Włochy i w kierunku Ochoty. Strażacy apelują do mieszkańców o zamknięcie okien w celu ograniczenia napływu dymu do mieszkań i lokali. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Ulica Bakalarska jest zablokowana w obu kierunkach, co powoduje poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Policja zabezpiecza miejsce pożaru i wspiera organizację działań. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, a mieszkańcy powinni liczyć się z koniecznością objazdów.

Przyczyny pożaru na Bakalarskiej

Przyczyny oraz okoliczności pożaru nie są jeszcze znane. Policja rozpoczęła ustalanie okoliczności zdarzenia, a dalsze informacje będą przekazywane w miarę ich uzyskiwania.