Gdy pracownik poszkodowany w wypadku przy pracy wykorzystał pełny okres zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, nie stawił się do pracy po ich wyczerpaniu i odmawia wykonania badań profilaktycznych, na które został skierowany, pracodawca jest uprawniony do rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 53 par. 1 lit. b kodeksu pracy (dalej: k.p.). Bez znaczenia pozostaje to, że pracownik ma decyzję ZUS stwierdzającą częściową niezdolność do pracy do 31 października 2025 r.

Stosownie do postanowień art. 229 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (dalej r.b.l.p.). Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań:

wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe;

okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy oraz

kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. 229 par. 4 k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy, a za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 229 par. 3 k.p.). Jak wynika z tego przepisu, co do zasady czas wykonywania przez pracownika badań okresowych, nawet jeżeli trwają one kilka dni, stanowi usprawiedliwioną nieobecność w pracy, w trakcie której pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli pracownik, mimo otrzymania skierowania na badania profilaktyczne (np. okresowe) z odpowiednim wyprzedzeniem, nie stawi się na nie z własnej winy, pracodawca – działając na podstawie art. 229 par. 4 k.p. – ma obowiązek nie dopuścić go do pracy. W takiej sytuacji pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za czas pozostawania poza pracą (por. wyrok SN z 23 września 2004 r., sygn. akt I PK 541/03).

Niedopuszczenie pracownika do pracy jest w takiej sytuacji nie tylko uprawnieniem, lecz także obowiązkiem pracodawcy, ponieważ dopuszczenie do pracy osoby bez aktualnych badań profilaktycznych naraża go na odpowiedzialność wykroczeniową z art. 283 par. 1 k.p., zagrożoną karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Bez wypowiedzenia

Zgodnie z art. 53 k.p. pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli:

1) niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż:

a) trzy miesiące – gdy pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy,

b) łączny okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku oraz pierwszych 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego – jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy lub gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową;

2) usprawiedliwiona nieobecność z innych przyczyn niż choroba trwa dłużej niż miesiąc.

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia nie jest dopuszczalne w okresie:

nieobecności pracownika spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem (w czasie pobierania z tego tytułu zasiłku),

odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną (w czasie pobierania wynagrodzenia i zasiłku).

Pracodawca traci uprawnienie do rozwiązania umowy w tym trybie, jeżeli pracownik stawił się do pracy po ustaniu przyczyny nieobecności.

Organizacja odpowiedniego stanowiska

Z kolei w przypadku, gdyby poszkodowany w wypadku przy pracy pracownik mimo utraconej zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku chciał podjąć pracę, to zgodnie z art. 14 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: u.r.z.) pracodawca musiałby wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym (nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy). Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną. Wyjątek stanowiłaby sytuacja, w której wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości – udowodnione przez pracodawcę.

Uwaga! Jeżeli pracodawca zignorował ten obowiązek, to zgodnie z art. 23 u.r.z. w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą byłby zobowiązany dokonać wpłaty na PFRON w wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za pracownika. ©℗