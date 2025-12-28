Trump: "dobra i produktywna rozmowa z Putinem"

„Właśnie odbyłem dobrą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Putinem przed moim spotkaniem z prezydentem Ukrainy Zełenskim, które odbędzie się dziś o godzinie 13 (19 w Polsce-PAP)” - napisał Donald Trump na swoim portalu Truth Social. Zapowiedział, że spotkanie z Zełenskim odbędzie się w głównej jadalni w jego willi Mar-a-Lago na Florydzie i że odbędzie się z udziałem prasy.

Telefoniczna rozmowa przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, dotyczyła m.in. przyszłości Donbasu - poinformował doradca Putina Jurij Uszakow. Dodał, że obaj opowiedzieli się za trwałym zakończeniem wojny, bez wcześniejszego zawieszenia broni.

Uszakow przekazał, że podczas rozmowy Trump i Putin zgodzili się co do tego, że Ukraina „powinna bezzwłocznie podjąć decyzję w sprawie przyszłości Donbasu”.

„Według Putina i Trumpa Ukraina powinna podjąć odważną decyzję w sprawie Donbasu” – stwierdził Uszakow, którego cytuje agencja Reutera.

Jak zaznaczył prezydent USA i przywódca Rosji odrzucili proponowany przez Kijów oraz państwa Europy scenariusz, w którym Rosja i Ukraina zawierają rozejm, a dopiero potem negocjują warunki pokoju. Według relacji Uszakowa Trump i Putin zgodzili się, że takie rozwiązanie będzie oznaczać przeciąganie konfliktu.

Trump rozmawia z Putinem tuż przed spotkaniem z Zełenskim

Jest to już drugi raz z kolei, kiedy Trump rozmawia z Putinem tuż przed spotkaniem z Zełenskim. Wynikiem poprzedniej rozmowy, przeprowadzonej przed wizytą Zełenskiego w Białym Domu, było odejście Trumpa od groźby przekazania Ukrainie pocisków Tomahawk. Trump opowiadał potem, że zapytał Putina - dosłownie - „czy nie przeszkadzałoby mu, gdyby przekazał Ukrainie Tomahawki”.

- Nie spodobał mu się ten pomysł - wspominał z ironią Trump.

Jak wynikało z opublikowanych przez Bloomberga stenogramów rozmów między wysłannikiem Trumpa Steve'em Witkoffem i Uszakowem, rozmowę tę zaproponował sam Witkoff, doradzając Uszakowowi, jak Putin powinien podejść do amerykańskiego prezydenta.

Tym razem do rozmowy dochodzi tuż przed spotkaniem dotyczącym możliwego porozumienia w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Jeszcze w sobotę - tuż po jednym z największych rosyjskich ataków powietrznych na ukraińskie miasta - Putin publicznie twierdził, że Ukraina nie wykazuje chęci zakończenia konfliktu. Zagroził, że jeśli Kijów nie zgodzi się na pokojowe rozwiązanie, Rosja zrealizuje swoje cele „drogą zbrojną”.

Zełenski przed spotkaniem podawał w wątpliwość, czy plan pokojowy Trumpa zaakceptuje Putin, choć jednocześnie przekonywał, że jeszcze przed końcem roku „można wiele uzgodnić”. Zaznaczył też, że 90 proc. kwestii jest już ustalonych. Prezydent Ukrainy jeszcze w niedzielę odbył też rozmowę z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, a w sobotę rozmawiał z przywódcami państw europejskich, w tym premierem Polski. Podobne połączenie spodziewane jest podczas jego spotkania z Trumpem.