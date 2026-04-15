Ulga dla rodzin 4+. Które z dzieci uwzględnić?

Ulga dla dużych rodzin umożliwia rodzicom (opiekunom prawnym) co najmniej czwórki dzieci skorzystanie ze zwolnienia z PIT od przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie. Osobom rozliczającym się według skali podatkowej przysługuje dodatkowo kwota wolna od podatku 30 tys. zł. W sumie taki podatnik nie zapłaci podatku nawet od kwoty 115 528 zł.

Ulga dla rodzin 4+ jest dla podatników, których dzieci są:

małoletnie,

pełnoletnie i otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (niezależnie od wieku),

- pełnoletnie, które się uczą lub studiują, do ukończenia 25. roku życia. Dla tej grupy wymagane jest spełnienie przez nie dodatkowych warunków, np. nieprzekraczanie w roku przychodów w łącznej wysokości 12-krotności kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego (w 2025 roku jest to kwota 22 546,92 zł). Chodzi tu o dochody opodatkowane według skali, opodatkowane 19 proc. PIT, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (określone w art. 30b ustawy o PIT), a także zwolnione z PIT w ramach ulgi dla młodych i ulgi na powrót.

Zakazane dochody bez limitu

Co więcej, do dzieci nie mogą mieć też zastosowania przepisy dotyczące:

19 proc. podatku liniowego lub przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyłączeniem przychodów z najmu lub dzierżawy prowadzonych poza działalnością gospodarczą), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,

opodatkowania dochodów na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton wyjaśnia, że warunki dotyczące m.in. niestosowania przepisów o 19 proc. liniowym PIT dotyczą wszystkich dzieci. – To oznacza, że w praktyce, jeżeli jedno z czworga dzieci, niezależnie od tego, czy jest małoletnie, czy pełnoletnie, uzyska jakiekolwiek dochody z działalności gospodarczej opodatkowane inaczej niż według skali podatkowej, to rodzice stracą możliwość skorzystania z ulgi dla dużych rodzin – mówi ekspertka.

Renta rodzinna a ulga dla rodzin 4+: nie wlicza się do limitu

Co, jeśli np. jedno z czworga dzieci jest pełnoletnie i pobiera rentę rodzinną? Uzyskiwanie takiego świadczenia nie ma wpływu na ulgę dla rodzin 4+. Chociaż bowiem warunkiem uwzględnienia pełnoletniego uczącego się dziecka jest wysokość jego dochodów opodatkowanych według skali, to renta rodzinna jest z nich wyłączona.

Przepisy dotyczące ulgi dla dużych rodzin (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT) odsyłają bowiem w tym zakresie do regulacji o preferencyjnym rozliczeniu samotnego rodzica, a konkretnie do art. 6 ust. 4c, 4e i 8 ustawy o PIT. Przepisy te określają, które dzieci bierze się pod uwagę dla skorzystania z preferencji, a także określają m.in. limit dochodów pełnoletniego uczącego się dziecka. W art. 6 ust. 4e ustawy natomiast wprost zapisano, że w limicie nie uwzględnia się renty rodzinnej.