Aby skorzystać z ulgi w PIT dla dużych rodzin, można uwzględnić pełnoletnie uczące się dziecko do ukończenia 25. roku życia. Ważne jednak, aby jego dochody mieściły się w ustawowym limicie. Jakich dochodów dotyczy limit? Czy wlicza się do niego kwoty uzyskane z renty rodzinnej?
Ulga dla rodzin 4+. Które z dzieci uwzględnić?
Ulga dla dużych rodzin umożliwia rodzicom (opiekunom prawnym) co najmniej czwórki dzieci skorzystanie ze zwolnienia z PIT od przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie. Osobom rozliczającym się według skali podatkowej przysługuje dodatkowo kwota wolna od podatku 30 tys. zł. W sumie taki podatnik nie zapłaci podatku nawet od kwoty 115 528 zł.
Ulga dla rodzin 4+ jest dla podatników, których dzieci są:
- małoletnie,
- pełnoletnie i otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (niezależnie od wieku),
- pełnoletnie, które się uczą lub studiują, do ukończenia 25. roku życia. Dla tej grupy wymagane jest spełnienie przez nie dodatkowych warunków, np. nieprzekraczanie w roku przychodów w łącznej wysokości 12-krotności kwoty renty socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego (w 2025 roku jest to kwota 22 546,92 zł). Chodzi tu o dochody opodatkowane według skali, opodatkowane 19 proc. PIT, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (określone w art. 30b ustawy o PIT), a także zwolnione z PIT w ramach ulgi dla młodych i ulgi na powrót.
Zakazane dochody bez limitu
Co więcej, do dzieci nie mogą mieć też zastosowania przepisy dotyczące:
- 19 proc. podatku liniowego lub przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyłączeniem przychodów z najmu lub dzierżawy prowadzonych poza działalnością gospodarczą), w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
- opodatkowania dochodów na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.
Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton wyjaśnia, że warunki dotyczące m.in. niestosowania przepisów o 19 proc. liniowym PIT dotyczą wszystkich dzieci. – To oznacza, że w praktyce, jeżeli jedno z czworga dzieci, niezależnie od tego, czy jest małoletnie, czy pełnoletnie, uzyska jakiekolwiek dochody z działalności gospodarczej opodatkowane inaczej niż według skali podatkowej, to rodzice stracą możliwość skorzystania z ulgi dla dużych rodzin – mówi ekspertka.
Renta rodzinna a ulga dla rodzin 4+: nie wlicza się do limitu
Co, jeśli np. jedno z czworga dzieci jest pełnoletnie i pobiera rentę rodzinną? Uzyskiwanie takiego świadczenia nie ma wpływu na ulgę dla rodzin 4+. Chociaż bowiem warunkiem uwzględnienia pełnoletniego uczącego się dziecka jest wysokość jego dochodów opodatkowanych według skali, to renta rodzinna jest z nich wyłączona.
Przepisy dotyczące ulgi dla dużych rodzin (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT) odsyłają bowiem w tym zakresie do regulacji o preferencyjnym rozliczeniu samotnego rodzica, a konkretnie do art. 6 ust. 4c, 4e i 8 ustawy o PIT. Przepisy te określają, które dzieci bierze się pod uwagę dla skorzystania z preferencji, a także określają m.in. limit dochodów pełnoletniego uczącego się dziecka. W art. 6 ust. 4e ustawy natomiast wprost zapisano, że w limicie nie uwzględnia się renty rodzinnej.
