Podatek od darowizn. Rząd zgodził się na przedłużenie preferencji dla powodzian

Teraz trafi on do rozpatrzenia przez Sejm. Nowe przepisy mają wejść w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zwolnienie z podatku od darowizn dla powodzian: kto i na jakich zasadach

Zmiany dotyczą poszkodowanych w powodzi, którzy zamieszkują tereny określone w rozporządzeniu z 16 września 2024 r. w sprawie wykazu gmin, w których są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 r. oraz rozwiązań stosowanych na ich terenie (Dz.U. poz. 1859).

Zasadniczo mogli oni skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizn na podstawie art. 30 ust. 2 specustawy, tj. ustawy z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1402). Przepis ten zwalnia od podatku od spadków i darowizn darowizny, jeżeli do 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź, zostaną przeznaczone przez obdarowanego na usunięcie skutków powodzi.

To oznacza, że darowizny przeznaczone przez obdarowanego (osobę, która ucierpiała w powodzi we wrześniu 2024 r.) na usunięcie skutków powodzi były zwolnione z podatku od spadków i darowizn, jeżeli zostały one przeznaczone na ten cel do końca 2025 r.

Zwolnienie z podatku od darowizn wydłużone do 31 grudnia 2026 r.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn, który ma wydłużyć ten termin. Zgodnie z projektowanym art. 19a ustawy zwolnione od podatku będą darowizny, jeżeli zostały one otrzymane przez obdarowanego na usuwanie skutków powodzi z września 2024 r. na terenie gmin lub miejscowości poszkodowanych, w których były lub są stosowane szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z 16 września 2011 r. Darowizny muszą jednak zostać przeznaczone na usunięcie skutków powodzi i wydatkowane na ten cel w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. Zwolnienie będzie miało zastosowanie też do darowizn otrzymanych od 1 stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. i przeznaczonych w tym okresie na usunięcie skutków powodzi.

Postępowanie w US do końca 2026 r. Ministerstwo Finansów wskazuje tryb

"Osoby, które nie zdążyły wykorzystać darowizn do końca 2025 r., nie muszą składać indywidualnych wniosków o ulgę podatkową." – wskazało Ministerstwo Finansów w komunikacie. Dodało, że w sytuacji, gdy trwa postępowanie podatkowe wobec obdarowanego, który chce przeznaczyć środki na usuwanie skutków powodzi, urząd skarbowy może zawiesić postępowanie do końca 2026 r. "Po wykorzystaniu środków, postępowanie może być umorzone lub zakończone wymiarem podatku, w zakresie w jakim darowizna nie zostanie wykorzystana na wskazane w ustawie cele. " – wskazał resort.

Darowizna niewydatkowana do końca 2026 r.: SD-3 do 31 stycznia 2027 r.

Jeżeli powodzianom nie uda się przeznaczyć otrzymanych darowizn na usunięcie skutków powodzi do końca 2026 r., to zgodnie z przyjętym projektem, będą musieli złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) do 31 stycznia 2027 r. A to może oznaczać też konieczność zapłaty podatku.