Akcyza na e-papierosy indukcyjne. Rząd przyjął projekt zmian

Teraz trafi on do rozpatrzenia przez Sejm.

Luka w akcyzie po nowelizacji z 20 lutego 2025 r. Wymaga doprecyzowania definicji

Nowelizacja przepisów jest konieczna ze względu na lukę, która powstała w przepisach po nowelizacji z 20 lutego 2025 r. ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o zdrowiu publicznym i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 340). Wprowadziła ona opodatkowanie akcyzą wielorazowych papierosów elektronicznych oraz podniosła akcyzę na płyn zawarty w jednorazowych papierosach elektronicznych. Przepisy w tym zakresie stosuje się od 1 lipca 2025 r.

Wprowadzone definicje e-papierosów (jednorazowych i wielorazowych) nie uwzględniały jednak specyfiki e-papierosów działających na zasadzie indukcji elektromagnetycznej.

E-papierosy indukcyjne w akcyzie: 40 zł od sztuki. Wejście w życie i vacatio legis

Przyjęta przez rząd nowelizacja wprowadzi rozszerzone definicje e-papierosów. W przypadku e-papierosów działających na zasadzie indukcji, o obciążeniu akcyzą w wysokości 40 zł/szt. decyduje połączenie z elementem ferromagnetycznym, tj.:

jeżeli element ferromagnetyczny będzie połączony ze zbiornikiem z płynem – to zbiornik będzie obciążony akcyzą w wysokości 40 zł za szt. (zarówno przeznaczony do ponownego napełniania, jak i nieprzeznaczony do ponownego napełniania),

jeżeli element ferromagnetyczny będzie połączony z urządzeniem zasilająco-sterującym – to urządzenie będzie obciążone akcyzą w wysokości 40 zł za szt.

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale jej przepisy będą stosowane po upływie dwóch miesięcy od dnia jej wejścia w życie.