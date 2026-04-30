Ulga mieszkaniowa. Czy można rozliczyć zakup mebli?

Ulga mieszkaniowa w PIT: warunki zwolnienia i katalog wydatków

Przypomnijmy, że co do zasady sprzedaż nieruchomości przed upływem pięciu lat od nabycia lub wybudowania wiąże się z obowiązkiem zapłaty 19-proc. PIT od dochodu. Sprzedający może jednak uniknąć podatku, jeżeli w ciągu trzech lat przeznaczy pieniądze ze sprzedaży na własny cel mieszkaniowy, czyli np. na zakup nowego mieszkania, jego remont, spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie nieruchomości. Na tym właśnie polega ulga mieszkaniowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Pełną listę wydatków uprawniających do jej skorzystania można znaleźć w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Urządzenie mieszkania w uldze mieszkaniowej: co do zasady bez wyposażenia

Wielu podatników zastanawia się, czy w ramach ulgi mieszkaniowej można odliczyć koszty urządzenia mieszkania, szczególnie że wydatkami na cele mieszkaniowe są też te określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o PIT. Dotyczą one budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego. Zasadniczo wydatków na wyposażenie mieszkania nie można rozliczyć w ramach ulgi mieszkaniowej.

Do tej kwestii odniósł się też minister finansów, funduszy i polityki regionalnej w interpretacji ogólnej z 13 października 2021 r. (nr DD2.8202.4.2020).

Wskazał w niej, że projektując zwolnienie podatkowe, ustawodawca nie miał na celu zawężenia katalogu wydatków mieszkaniowych wyłącznie do tych wydatków, które wiążą się z przygotowaniem budynku (lokalu) do tzw. „stanu surowego zamkniętego”. Własny cel mieszkaniowy polegać ma bowiem na możliwości zamieszkiwania i funkcjonowania w budynku (lokalu), czyli normalnej ludzkiej egzystencji.

„W praktyce zaspokojenie własnych celów (potrzeb) mieszkaniowych polega więc także na realizacji prac remontowych/wykończeniowych obejmujących swym zakresem zakup podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego (sprzętu AGD), gdyż z realizacją potrzeb mieszkaniowych nierozerwalnie związane są pozostałe potrzeby egzystencjalne, m.in. możliwość przygotowywania posiłków” – czytamy w interpretacji ogólnej. Co z meblami na wymiar?

Meble na wymiar. Kiedy można rozliczyć?

Do tej kwestii też odniósł się minister w interpretacji ogólnej. Wynika z niej, że w ramach ulgi można rozliczyć wydatki na meble trwale związane z budynkiem (lokalem), wykonane na indywidualne zlecenie „pod wymiar”. Charakteryzują się one funkcjonalnością przystosowaną wyłącznie do budynku (lokalu), w którym zostały pierwotnie zamontowane. „W przypadku dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości wyposażonej w takie meble zwykle pozostają one w danym budynku (lokalu) i stanowią część składową osiągniętego przychodu, jak również – pod warunkiem posiadania stosownej dokumentacji – mogą stanowić koszty uzyskania przychodu jako nakłady zwiększające wartość nieruchomości. Pod względem funkcjonalności należy je zatem traktować jako elementy konstrukcyjne budynku (lokalu).” – czytamy w interpretacji.

Koszty zakupu mebli wolnostojących na wymiar „trwale przytwierdzonych do ścian” mogą być uznane za wydatek remontowy w ramach ulgi mieszkaniowej. Potwierdził to dyrektor KIS w interpretacji z 24 kwietnia 2026 r. (0115-KDIT3.4011.71.2026.3.PSW). Wyjaśnił, że w takim przypadku stanowią one część składową nieruchomości, a nie jej wyposażenie. – Skoro są one trwale związane ze ścianami, to pod względem funkcjonalności należy je zatem traktować jako elementy konstrukcyjne budynku (lokalu) – stwierdził organ.

Bez trwałego połączenia. Wyklucza ulgę w PIT?

Co innego, gdy podatnik poniesie wydatki na takie meble, które nie są trwale związane z mieszkaniem. Należy je uznać za wydatki na wyposażenie budynku mieszkalnego, a te nie mieszczą się w katalogu wydatków uprawniających do zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – potwierdził dyrektor KIS.