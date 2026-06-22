W czwartek 18 czerwca uczestnicy wzięli udział w prelekcjach online. Z kolei w piątek 19 czerwca spotkali się na żywo w samym centrum Warszawy – w ikonicznym Pałacu Kultury i Nauki. Dzień stacjonarny był doskonałą okazją do networkingu, wymiany doświadczeń i bezpośrednich dyskusji z prelegentami.

Równolegle z konferencją odbywały się targi Data Science Expo. To była świetna, pełna energii przestrzeń, gdzie uczestnicy mogli porozmawiać bezpośrednio z dostawcami branżowych produktów i usług, a także zaaplikować do czołowych pracodawców kształtujących rynek technologiczny w Polsce.

Podsumowanie Data Science Summit AI Edition 2026: Najważniejsze trendy AI w jednym miejscu

O czym dyskutowano?

Tegoroczny program był pełen najnowszych trendów, ale też nie zabrakło w nim realnych wdrożeń prosto od praktyków. Uczestnicy mogli wybierać prelekcje spośród ponad 10 ścieżek tematycznych, dokładnie dobierając je do swoich zainteresowań.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się nowa ścieżka, przygotowana specjalnie dla kadr zarządczych, o transformacji biznesowej z zastosowaniem sztucznej inteligencji. Uczestnicy wymieniali się na niej swoimi doświadczeniami, zarówno podczas sesji pytań z prelegentami, jak i podczas panelu dyskusyjnego.

W agendzie wydarzenia dominowały tematy, którymi żyje obecnie cała branża: od modeli językowych (GPT, Claude, Gemini), przez architekturę RAG, aż po najnowsze protokoły takie jak Model Context Protocol. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się panele poświęcone agentom AI. Nie zabrakło solidnej dawki wiedzy inżynieryjnej z zakresu Computer Vision, NLP oraz Deploymentu i MLOps.

Podsumowanie Data Science Summit AI Edition 2026: Najważniejsze trendy AI w jednym miejscu

Co dalej? Konferencja trwa… w modelu VoD!

Uczestnicy mają 3-miesięczny dostęp nie tylko do specjalnie przygotowanych prelekcji VoD, ale również do nagrań wystąpień Online na żywo oraz wybranych prelekcji stacjonarnych. W ten sposób wartościowa wiedza nie ginie, lecz wciąż służy długo po wydarzeniu.

Szczegóły wydarzenia: dssconf.pl