Data Science Summit AI Edition 2026 - wiodące wydarzenie AI / ML o najnowszych trendach i doświadczeniach z produkcji dla specjalistów i kadry kierowniczej

Tegoroczna edycja to ponad 100 inspirujących prelekcji podzielonych na 10+ ścieżek tematycznych, obejmujących obszary takie jak

Artificial Intelligence

Trends in ML / AI

LLMs

GPT

Claude

Gemini

RAG

MCP

A2A

AI Agents

NLP

Computer Vision

Reinforcement Learning

Deployment / MLOps

Predictive Analytics

AI Use Cases

AI Business Transformation.

Konferencji będzie towarzyszyć Data Science Expo – targi pracy, produktów i usług, które umożliwią uczestnikom nawiązanie kontaktów z kluczowymi organizacjami działającymi w branży.

Wydarzenie odbędzie się formule hybrydowej: 18.06 Online oraz 19.06 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wystąpienia będą dostępne w aż 3 różnych formatach - Online na żywo, stacjonarnie oraz w formie specjalnie przygotowanych nagrań dostępnych w modelu VoD przez nawet 3-miesiące.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz rejestracja dostępne są na stronie:

https://dssconf.pl/