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Data Science Summit AI Edition 2026 - wiodące wydarzenie AI / ML o najnowszych trendach i doświadczeniach z produkcji dla specjalistów i kadry kierowniczej

Data Science Summit AI Edition 2026 - wiodące wydarzenie AI / ML o najnowszych trendach i doświadczeniach z produkcji dla specjalistów i kadry kierowniczej
Data Science Summit AI Edition 2026 - wiodące wydarzenie AI / ML o najnowszych trendach i doświadczeniach z produkcji dla specjalistów i kadry kierowniczejMateriały prasowe
dzisiaj, 09:29

Data Science Summit AI Edition 2026 to wydarzenie skierowane do wszystkich, którzy na co dzień pracują z danymi lub są zainteresowani nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. To specjalna edycja Data Science Summit, która każdego roku gromadzi ponad 1 500 uczestników – zarówno ekspertów technicznych (w tym Data Scientists, Data Engineers, ML Engineers, AI Experts, MLOps/DevOps), jak i przedstawicieli kadry zarządzającej.

Tegoroczna edycja to ponad 100 inspirujących prelekcji podzielonych na 10+ ścieżek tematycznych, obejmujących obszary takie jak

  • Artificial Intelligence
  • Trends in ML / AI
  • LLMs
  • GPT
  • Claude
  • Gemini
  • RAG
  • MCP
  • A2A
  • AI Agents
  • NLP
  • Computer Vision
  • Reinforcement Learning
  • Deployment / MLOps
  • Predictive Analytics
  • AI Use Cases
  • AI Business Transformation.

Konferencji będzie towarzyszyć Data Science Expo – targi pracy, produktów i usług, które umożliwią uczestnikom nawiązanie kontaktów z kluczowymi organizacjami działającymi w branży.

Wydarzenie odbędzie się formule hybrydowej: 18.06 Online oraz 19.06 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wystąpienia będą dostępne w aż 3 różnych formatach - Online na żywo, stacjonarnie oraz w formie specjalnie przygotowanych nagrań dostępnych w modelu VoD przez nawet 3-miesiące.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz rejestracja dostępne są na stronie:

https://dssconf.pl/

Źródło: Patronat

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