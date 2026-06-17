Data Science Summit AI Edition 2026 - wiodące wydarzenie AI / ML o najnowszych trendach i doświadczeniach z produkcji dla specjalistów i kadry kierowniczej

Data Science Summit AI Edition 2026 to wydarzenie skierowane do wszystkich, którzy na co dzień pracują z danymi lub są zainteresowani nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. To specjalna edycja Data Science Summit, która każdego roku gromadzi ponad 1 500 uczestników – zarówno ekspertów technicznych (w tym Data Scientists, Data Engineers, ML Engineers, AI Experts, MLOps/DevOps), jak i przedstawicieli kadry zarządzającej.
Tegoroczna edycja to ponad 100 inspirujących prelekcji podzielonych na 10+ ścieżek tematycznych, obejmujących obszary takie jak
- Artificial Intelligence
- Trends in ML / AI
- LLMs
- GPT
- Claude
- Gemini
- RAG
- MCP
- A2A
- AI Agents
- NLP
- Computer Vision
- Reinforcement Learning
- Deployment / MLOps
- Predictive Analytics
- AI Use Cases
- AI Business Transformation.
Konferencji będzie towarzyszyć Data Science Expo – targi pracy, produktów i usług, które umożliwią uczestnikom nawiązanie kontaktów z kluczowymi organizacjami działającymi w branży.
Wydarzenie odbędzie się formule hybrydowej: 18.06 Online oraz 19.06 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wystąpienia będą dostępne w aż 3 różnych formatach - Online na żywo, stacjonarnie oraz w formie specjalnie przygotowanych nagrań dostępnych w modelu VoD przez nawet 3-miesiące.
Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz rejestracja dostępne są na stronie:
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