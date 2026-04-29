Trilog w sprawie AI actu bez porozumienia. Minister mówi o fiasku

Wcześniej Parlament Europejski przyjął rozwiązanie, że rozporządzenie maszynowe rozporządzenie MDR (Medical Device Regulation) i kilka innych regulacji mają zostać przesunięte do tej części załącznika I, w której wymienione są przepisy sektorowe niepodlegające pod AI Act.

Standerski mówi, że to rozwiązanie bardzo mocno poparło kilka państw członkowskich, w tym Niemcy. „To była bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ początkowo prezydencja cypryjska zaproponowała kompromis, że same rozporządzenia nie zostaną przesunięte do sekcji załącznika przepisów nie podlegających pod AI Act, ale zostanie dopisany przepis w rozporządzeniu, że przepisy w aktach sektorowych mają pierwszeństwo przed AI Act. Przeciwne stanowisko niemieckie przedstawił kanclerz Niemiec kilkanaście dni temu, zapowiadając dalsze działania” – mówił wiceminister.

Standerski zdradził też, że wiele państw nie zgadza się z podejściem Niemiec, więc wczoraj podczas trilogu prezydencja cypryjska prezentowała właśnie to kompromisowe rozwiązanie, na które parlament nie chciał się zgodzić. Polska również popierała propozycję kompromisową. Cypr starał się znaleźć wyjście z sytuacji, ale dzisiaj o drugiej w nocy trilog zakończył się fiaskiem.

Dzisiaj, jak mówi wiceszef resortu, odbywa się posiedzenie Coreperu, podczas którego prezydencja przekaże szczegółowe informacje i skonsultuje się z państwami członkowskimi. Strony mają szybko wrócić do rozmów. „Jesteśmy w sytuacji, w której trilog zakończył się brakiem porozumienia, a potrzebujemy tego rozporządzenia do 2 sierpnia, żeby przesunąć terminy wejścia w życie przepisów AI Actu dotyczących systemów wysokiego ryzyka” – mówi.

A w czym strony trilogu są zgodne?

Wiceminister Standerski informuje, że strony osiągnęły porozumienie co do przesunięcia terminów wejścia w życie kolejnych części AI Actu oraz co do zakazu stosowania systemów AI, które służą do rozbierania osób na zdjęciach (tzw. „nudifier apps”).

Zgodnie z nowymi terminami wymogi dotyczące systemów wysokiego ryzyka miałyby obowiązywać 2 grudnia 2027 r. W przypadku systemów sztucznej inteligencji objętych unijnymi przepisami sektorowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i nadzoru rynku ma to być 2 sierpnia 2028 r. Jeśli jednak strony nie znajdą konsensusu co do spornych treści i nie przyjmą zmian w AI akcie, to obowiązywać będą dotychczasowe terminy. A to oznacza, że 2 sierpnia wejdą w życie przepisy AI actu, nakładające obowiązki na dostawców wysokiego ryzyka. Standerski mówi, że nowy trilog ma zostać zwołany w ciągu dwóch tygodni.

O sprawę pytana była też Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji. Podczas porannej konferencji prasowej podkreślała wagę jak najszybszego zakończenia trilogu. „Chcemy upraszczać przepisy, aby biznes mógł łatwiej się do nich dostosować, ale jednocześnie zależy nam żeby przepisy były przejrzyste, dlatego potrzebny jest dodatkowy wkład pracy”.

Jednocześnie wieczorem w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu ustawy o systemach sztucznej inteligencji, która daje Polsce narzędzia do egzekwowania przestrzegania przepisów AI actu.