Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i AstraZeneca zacieśniają współpracę na rzecz nauki i pacjentów

Dokument podpisany przez prof. dr hab. med. Piotra Ponikowskiego, rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Wiktora Janickiego, prezesa zarządu AstraZeneca Pharma Poland, jest potwierdzeniem współpracy rozwijanej przez obie instytucje od lat, a jednocześnie tworzy ramy dla kolejnych wspólnych projektów.

Partnerstwo odzwierciedla zmianę roli uczelni i biznesu w systemie ochrony zdrowia. Coraz większe znaczenie mają dziś nie tylko innowacje naukowe, ale także ich społeczny wpływ, bezpieczeństwo pacjentów, jakość informacji medycznej oraz przygotowanie przyszłych kadr do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku klinicznym i technologicznym.

Renoma Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

– Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu – najlepsza polska uczelnia medyczna w światowych rankingach – od lat aktywnie rozwija badania kliniczne w Polsce i uczestniczy w międzynarodowych projektach o wysokim znaczeniu dla pacjentów. Jesteśmy partnerem doświadczonym – prowadzącym wieloośrodkowe badania kliniczne. Dziś jednak cele uczelni wykraczają poza klasycznie rozumianą działalność badawczą. Chcemy, aby nauka, medycyna i odpowiedzialny biznes wspólnie odpowiadały na realne problemy zdrowia publicznego – podkreśla prof. Piotr Ponikowski, rektor UMW.

Jak dodaje rektor, wrocławska uczelnia stawia sobie dziś szczególnie ambitne cele. Dzięki finansowaniu Komisji Europejskiej w ramach programu Teaming for Excellence w najbliższych latach powstanie RAPTOR-HF – europejskie centrum doskonałości w obszarze niewydolności serca, które będzie integrować i wzmacniać badania translacyjne w tym obszarze. – Punktem wyjścia dla prac naukowych będą realne problemy kliniczne. Wcześniejsze wykrywanie choroby, ograniczanie liczby hospitalizacji czy rozwój nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych – to są nasze cele. Współpraca z tak znaczącym partnerem biznesowym może istotnie przybliżyć nas do ich realizacji – mówi prof. Piotr Ponikowski.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i AstraZeneca zacieśniają współpracę na rzecz nauki i pacjentów

Między biznesem a nauką

Jednym z przykładów dotychczasowej współpracy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i AstraZeneca jest projekt PURE-LIGHT, realizowany z udziałem ponad 2 tysięcy dorosłych pacjentów z Polski obserwowanych przez dziewięć lat. Jego celem jest lepsze zrozumienie, dlaczego u części pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nie udaje się skutecznie kontrolować ciśnienia oraz jakie może to mieć długofalowe konsekwencje zdrowotne.

Jednocześnie jest to modelowy przykład współpracy pomiędzy biznesem a środowiskiem akademickim, który obejmuje planowanie i realizację projektów badawczych od koncepcji po publikację naukową. Obie strony współtworzą całą infrastrukturę analityczną, od harmonizacji danych po publikacje naukowe. Projekt ma charakter niekomercyjny – jego wartością jest odpowiedź na ważne pytania kliniczne i wiedza, która posłuży pacjentom, środowisku naukowemu i systemowi ochrony zdrowia.

– Z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu współpracujemy od lat – realizujemy wspólne projekty badawcze i uczymy się od siebie nawzajem, szukając odpowiedzi na pytania, które mają realne znaczenie dla pacjentów. Tak jest i w przypadku projektu PURE-LIGHT, w którym wspólnie analizujemy dane polskiej populacji. Potrzeba jest pilna bowiem nadciśnienie tętnicze dotyka w Polsce blisko jedenastu milionów osób, a o długofalowych konsekwencjach niedostatecznej kontroli ciśnienia wciąż wiemy zbyt mało. To doświadczenie utwierdziło nas w przekonaniu, że takich luk nie da się wypełniać pojedynczymi projektami. Porozumienie, które dziś podpisujemy, jest naturalną klamrą naszych dotychczasowych doświadczeń i zaproszeniem do realizacji ambitnych planów – od wspólnych badań po edukację zdrowotną, bo sama wiedza nie wystarczy, jeśli nie potrafimy jej przekazać tym, którzy jej najbardziej potrzebują – mówi Wiktor Janicki, prezes AstraZeneca Pharma Poland.

Poza wymiarem badawczym porozumienie otwiera też przestrzeń do rozwoju kompetencji przyszłych kadr medycznych. Dla studentów, doktorantów i pracowników UMW bliska współpraca z AstraZeneca będzie okazją do poszerzenia doświadczenia zawodowego o perspektywę, która naturalnie uzupełnia kształcenie akademickie.