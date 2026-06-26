Ceny paliw w wakacje. Co może wpłynąć na podwyżki?

Eksperci zwrócili uwagę, że prognozy dotyczące cen paliw w wakacje są obarczone znaczną niepewnością. „Z jednej strony jesteśmy świadkami spadku cen ropy w okolice poziomów sprzed wybuchu wojny w Iranie, w związku z systematycznym zwiększaniem podaży z regionu Bliskiego Wschodu. Z drugiej strony planowane jest zakończenie programu CPN, który w części już został ograniczony. Przed nami też sezon huraganów, który w sytuacji braku równowagi popytu i podaży może wpłynąć na wzrost cen paliw w II połowie wakacji” - wskazali Urszula Cieślak i Rafał Zywert z Refleksu.

Analitycy zauważyli, że ceny paliw są niższe niż przed tygodniem, a największy spadek dotyczy oleju napędowego, który jest tańszy o 24 grosze za litr. Aktualne ceny benzyny i oleju napędowego są jednocześnie niższe niż przed rokiem.

W piątek za benzynę 95 trzeba było zapłacić średnio 5,91 zł za litr (o 9 gr mniej niż tydzień temu), benzynę 98 - 6,62 zł (mniej o 4 gr), diesla - 6,05 zł (-24 gr), a autogaz - 3,38 zł (-7 gr).

Powrót 23-proc. VAT na paliwa. O ile wzrosną ceny benzyny i diesla?

„Rynek zdążył już uwzględnić skutki przywrócenia wyższej stawki akcyzy. Znacznie większy wpływ na ceny detaliczne będzie miał jednak powrót 23-procentowej stawki VAT. W takim scenariuszu wzrost cen detalicznych będzie praktycznie nieunikniony, nawet gdyby właściciele stacji zrezygnowali z własnej marży. Zatem jeśli zmiana dokona się 1 lipca, to benzyna i olej napędowy podrożeją o około 40 – 60 groszy na litrze. Najwyższe ceny tradycyjnie mogą pojawić się na stacjach przy autostradach i drogach ekspresowych, gdzie litr benzyny lub diesla może ponownie kosztować ponad 7 zł” - przewidują Cieślak i Zywert.

Przy założeniu, że stawka VAT na paliwa powróci do poziomu 23 proc., cena benzyny 95 osiągnie wedle prognoz biura: 6,50 zł/l, benzyny 98 - 7,35 zł, oleju napędowego 6,70 zł, a autogazu 3,29 zł. (PAP)

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