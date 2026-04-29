24 kwietnia 2025 r., wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Santander Bank Polska S.A. zmienił nazwę na Erste Bank Polska S.A.

„Dziś rozpoczynamy kolejny etap w naszej historii – już jako Erste Bank Polska. Nasze podejście oparte na zrozumieniu potrzeb klientów i wzajemnym zaufaniu pozostaje niezmienne. Od teraz łączymy siłę wiodącej grupy bankowej w regionie z naszym lokalnym doświadczeniem i siłą relacji z klientami. Jestem pewien, że ta zmiana przyniesie realną wartość oraz pozwoli nam jeszcze lepiej wspierać rozwój polskich firm i lokalnej gospodarki” – dodał prezes.

Santander Bank Polska zmienia nazwę na Erste Bank Polska

Zmiana marki jest konsekwencją przejęcia przez Erste w styczniu 2026 r. pakietu 49 proc. akcji Santander Bank Polska. Nazwa Erste – oznaczająca „pierwszy” – ma odzwierciedlać filozofię stawiania klientów w centrum uwagi i wspierania ich w podejmowaniu pierwszych oraz kolejnych kroków w realizacji codziennych i długoterminowych celów finansowych.

Nowe logo w niebieskich barwach już pojawiło się w oddziałach, na stronie internetowej, sieci bankomatów oraz w serwisach bankowości internetowej i mobilnej.

Od początku roku bank prowadził intensywne działania komunikacyjne, skoncentrowane na budowie rozpoznawalności nowej marki w Polsce.

„Fundamentem nowej marki w Polsce jest nie tylko stawianie ludzi w centrum, ale przede wszystkim wzmacnianie ich pewności siebie i sprawczości. Od ponad 200 lat Erste kieruje się przekonaniem, że w każdym drzemie potencjał do rozwoju, niezależnie od wieku, statusu czy punktu, w którym dziś się znajduje. Erste Bank Polska to bank, który mówi: wierz w siebie – a my pomożemy ci zrobić kolejny krok. Jesteśmy marką, która koncentruje się na ludziach, odwadze i wierze w sprawczość” – mówi Rafał Jakubowski, CMO Erste Bank Polska.

Nowa marka banku to także nowe nazwy niektórych produktów i usług. Bankowość internetowa i aplikacja mobilna dla klientów indywidualnych i SME działają teraz pod nazwą Erste online. Osoby korzystające z tej aplikacji nie muszą pobierać jej ponownie – przy włączonych automatycznych aktualizacjach aplikacja zaktualizuje się samodzielnie. Niezmienne pozostają nazwy bankowości internetowych dla klientów firmowych i korporacyjnych – iBiznes24, Mini Firma/Moja Firma plus. Nie zmienia się również nazwa aplikacji mobilnej – iBiznes24 mobile.

Nowości dla klientów

Na powitanie bank przygotował dla klientów nowości, które niedługo będą dostępne w ofercie. Aby wspierać dobre nawyki finansowe, już w połowie maja pojawią się nowe konta oszczędnościowe. Ich oprocentowanie będzie rosnąć wraz z aktywnością finansową klienta. Dla osób, które podróżują, Erste Bank Polska zaproponuje pakiet „Waluty bez granic” do konta Smart. W aplikacji pojawi się także nowa usługa eSIM, która umożliwia korzystanie z internetu podczas wyjazdów za granicę w ponad 200 krajach (np. Turcja, Egipt, kraje azjatyckie).

Nowe nazwy mają również spółki zależne z Grupy Kapitałowej banku: Erste Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Erste Leasing, Erste Factoring, Erste Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń, Erste Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, Erste F24 oraz Erste Finanse.