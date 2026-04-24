Obligacje skarbowe w maju. Znamy stawki oprocentowania

Oprocentowanie obligacji skarbowych w maju

„W maju oprocentowanie obligacji oszczędnościowych pozostawiliśmy bez zmian na konkurencyjnym poziomie. Warto na bieżąco korzystać z naszej oferty, aby bezpiecznie pomnażać swoje oszczędności” – powiedział cytowany w piątkowym komunikacie resortu wiceminister finansów Jurand Drop.

Oprocentowanie obligacji rocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie w pierwszym miesiącu 4 proc., a 2-letnich, również powiązanych ze stopą referencyjną, wyniesie 4,15 proc. w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym.

Oprocentowanie obligacji 3-miesięcznych o stałym oprocentowaniu wynosić będzie 2 proc. w skali roku, a 3-letnich – również o stałym kuponie - 4,4 proc. Pozostałe obligacje, mające zmienne oprocentowanie, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym będą miały kupon w wysokości 4,75 proc. dla papierów 4-letnich oraz 5,35 proc. dla obligacji 10-letnich. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą 5 proc. i 5,6 proc. w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.

„Przy wyborze obligacji warto również wziąć pod uwagę, kiedy wypłacane są odsetki. Można je bowiem otrzymywać na bieżąco, w trakcie życia obligacji, lub też skapitalizowane, w łącznej wysokości – przy wykupie danego instrumentu” – wyjaśnił wiceminister Drop.

Nowa emisja i możliwość zamiany obligacji od 27 kwietnia

MF podało także, że od 27 kwietnia można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. Posiadacze obligacji wykupywanych w maju mogą skorzystać z opcji automatycznej zamiany środków z wykupu na nowe obligacje. W zamianie zakup następuje po niższej cenie, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dodatkowego zysku – nowe obligacje kupowane są po 99,90 zł za 1 sztukę (nie dotyczy to obligacji 3-miesiecznych). (PAP)