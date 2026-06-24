Koszt dostawy nie kończy się na fakturze od przewoźnika

Wraz ze wzrostem sprzedaży sklepy internetowe coraz mocniej odczuwają, że koszt logistyki nie kończy się na samej cenie paczki. Rosną również wydatki związane ze zwrotami, obsługą klienta, reklamacjami i codziennym zarządzaniem wysyłkami.

Im większa liczba zamówień, tym trudniej utrzymać prostą organizację logistyki. Problemem zaczynają być:

różne modele rozliczeń,

ręczna obsługa części procesów,

chaos przy zwrotach i reklamacjach,

trudniejsze planowanie kosztów w kolejnych miesiącach.

To właśnie dlatego coraz więcej e-commerce’ów próbuje dziś upraszczać logistykę zamiast wyłącznie negocjować niższe stawki za przesyłki.

Rynek e-commerce rośnie, a wraz z nim rosną wyzwania operacyjne

Polski rynek e-commerce nadal dynamicznie rośnie. Według raportu UKE za rok 2025, wolumen przesyłek kurierskich w Polsce osiągnął już poziom prawie 1,40 mld rocznie, a segment kurierski pozostaje absolutnym liderem, generując kluczową część wartości całego rynku pocztowego.

To oznacza, że logistyka przestaje być wyłącznie zapleczem sprzedaży. Coraz częściej wpływa bezpośrednio na rentowność sklepu internetowego.

Zmieniają się również oczekiwania klientów. Konsument online przyzwyczaił się już do szybkiej dostawy, prostych zwrotów i wygodnego odbioru przesyłki. Według raportu „E-commerce w Polsce 2025” niższe koszty dostawy należą dziś do najważniejszych czynników zachęcających do zakupów online.

Dla sklepów oznacza to konieczność utrzymywania wysokiej jakości dostawy przy jednoczesnej kontroli kosztów.

Jak abonament logistyczny napędza wzrost e-commerce? Analiza na przykładzie rozwiązania InPost

Przewidywalność zaczyna być ważniejsza niż najniższa cena

Coraz więcej retailerów dochodzi dziś do wniosku, że minimalnie niższa cena pojedynczej paczki nie zawsze rozwiązuje problem. Dużo ważniejsze staje się ograniczenie liczby codziennych problemów operacyjnych i łatwiejsze planowanie wydatków.

W praktyce przewidywalność oznacza dziś:

jedną organizację rozliczeń,

prostsze zarządzanie wysyłkami,

łatwiejszą kontrolę kosztów,

mniejszą liczbę ręcznie obsługiwanych procesów.

To właśnie dlatego sklepy internetowe coraz częściej wybierają modele abonamentowe.

Jak działa usługa InPost Abonamenty dla firm?

Dobrym przykładem takiego podejścia są InPost Abonamenty dla firm. Rozwiązanie to bazuje na stałym abonamencie miesięcznym, który pokrywa dostawy kurierskie, wysyłki do urządzeń Paczkomat oraz obsługę zwrotów w ramach usługi Szybkie Zwroty.

W rzeczywistości pozwala to zrezygnować z tradycyjnego rozliczania każdej paczki z osobna na podstawie dynamicznych cenników. Dodatkowo opłata paliwowa jest już uwzględniona w cenie, dzięki czemu nie stanowi zaskoczenia na comiesięcznej fakturze.

InPost oferuje trzy pakiety abonamentowe:

MICRO FIRMA — 150 zł netto miesięcznie,

MINI FIRMA — 300 zł netto miesięcznie,

MIDI FIRMA — 600 zł netto miesięcznie.

Każdy pakiet obejmuje jedną umowę dla:

InPost Paczkomat® 24/7,

Kuriera InPost,

Szybkie Zwroty.

Więcej o usłudze znajdziesz na https://inpost.pl/abonamenty-dla-firm .

Jak abonament logistyczny napędza wzrost e-commerce? Analiza na przykładzie rozwiązania InPost

Dla części sklepów ważniejsze od samego cennika okazują się jednak kwestie organizacyjne:

jedna faktura po zakończonym miesiącu,

stałość cen przez okres trwania abonamentu , co pozwala łatwiej planować koszty,

darmowe podjazdy kurierskie,

dostęp do paneli do zarządzania przesyłkami i śledzenia paczek.

Umowę można podpisać online w kilka minut

Coraz większe znaczenie ma dziś również prostota samego wdrożenia współpracy logistycznej. W przypadku InPost cały proces zawarcia umowy odbywa się online i nie wymaga drukowania dokumentów ani wizyty w oddziale.

Proces obejmuje:

wybór pakietu, podanie numeru NIP, weryfikację danych i akceptację warunków, elektroniczne podpisanie umowy i aktywację konta.

Po aktywacji firma może od razu rozpocząć nadawanie przesyłek przez Managera Paczek.

Czy logistyka Twojego e-commerce nadąża?

Abonamenty idealnie odpowiadają na kluczowe trendy e-commerce, jakimi są elastyczność, przewidywalność i prostota. Model ten staje się dla biznesu realnym ratunkiem w obliczu rosnących wyzwań operacyjnych oraz kosztowych. Zadaj sobie pytanie, czy Twój obecny model logistyczny pozwala Ci na efektywne skalowanie i spokojne planowanie kolejnych miesięcy działalności.