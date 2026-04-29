LOT rośnie w portach regionalnych. Uruchomił trzy nowe trasy

Przewoźnik uruchomił w środę połączenia z Gdańska do Oslo i Brukseli, a w czwartek poleci stamtąd także do Bergen. Krzysztof Moczulski, rzecznik LOT-u, zaznacza, że rejsy do Norwegii stworzono w dużym stopniu z myślą o licznej Polonii, która przebywa w Norwegii. Coraz bardziej rośnie też znaczenie turystyczne tego kraju. Z kolei Norwegowie coraz częściej odwiedzają Polskę. Do Brukseli lata się zaś zarówno w celach turystycznych, jak i biznesowych. To też cel podróży europosłów i urzędników unijnych.

Nowe połączenia LOT: Więcej lotów także do Warszawy

Jednocześnie LOT zwiększył liczbę dziennych rejsów między Gdańskiem a Warszawą z czterech do pięciu. Zimą przewoźnik uruchomił zaś bezpośrednie loty z Gdańska do Stambułu. Jednocześnie LOT prowadzi rozmowy z Turkish Airlines, by ze stolicy Pomorza po przesiadce w Stambule na jednym bilecie dalej polecieć w świat tą linią. Chodzi o umowę code-share. Z Gdańska można już polecieć LOT-em w świat w pięciu kierunkach. W ostatnim czasie nasz narodowy przewoźnik mocno rozbudował też siatkę połączeń z Krakowa. Od 30 marca lata stamtąd do Barcelony, Rzymu i Madrytu. Ze stolicy Małopolski LOT oferuje już połączenia w 10 kierunkach. Przewoźnik zapowiada, że w najbliższym czasie dalej chce rozwijać siatkę z portów regionalnych, ale jeszcze nie zdradza szczegółów.

Nowe połączenia LOT: Wreszcie nowa trasa za ocean

Tymczasem 6 maja z Warszawy uruchomione zostanie pierwsze, po kilku latach przerwy, połączenie do Stanów Zjednoczonych. Tego dnia spółka zacznie latać do San Francisco. Rejsy będą realizowane Dreamlinerami 4 razy w tygodniu: w środy, czwartki, soboty i niedziele. Podróż potrwa około 11–13 godzin.